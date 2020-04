LA CELEBRAZIONE

C'è chi è sceso in strada, chi ha manifestato, a suo modo dalle finestre, con flash mob improvvisati e letture via web: l'Anpi ha celebrato così il 25 aprile. E il movimento di persone per la giornata della Liberazione ha scatenato le prevedibili polemiche politiche. A questi, poi, si sono aggiunti i movimenti di protesta, annunciati da giorni sui social: da una parte l'estrema destra, dall'altra gli antagonisti. Il Viminale, già in allerta per la preoccupazione di possibili tensioni sociali generate dall'epidemia, ha fatto chiaramente capire che nessuna violazione sarebbe stata ammessa. Ma ieri qualcuno ci ha provato ugualmente a forzare i blocchi, scatenando tafferugli e proteste. Verona, Milano, Napoli, hanno visto in azione qualche decina di antagonisti che hanno tentato la marcia partigiana. E quando le forze dell'ordine sono intervenute perché le celebrazioni pubbliche sono state sospese dal governo per via del coronavirus, sono scoppiati i tafferugli. I manifestanti hanno prima cercato di evitare i controlli degli agenti, una ragazza è stata spinta, altri bloccati a terra. Alla fine, i vari gruppi sono stati identificati e il loro piccolo corteo, comunque distanziato, ha continuato a essere seguito dalla polizia. Un'altra ventina di attivisti dei centri sociali sono stati fermati e identificati anche in zona Ticinese. E la stessa scena si è ripetuta a Roma, al Pigneto, dove una trentina di antagonisti dei centri sociali del quartiere hanno tentato anche loro di manifestare per il 25 aprile.

Nel pomeriggio, invece, sono scesi in strada nella capitale i militanti di Forza Nuova «cercando di riconquistare pezzi della nostra Roma». Tutti insieme, decine e decine di persone, senza autorizzazioni, senza tenere le distanze, per lo più senza mascherine o altri tipi di precauzione. «Questo è il nostro 25 aprile - ha scritto il leader Giuliano Castellino - contro la dittatura sanitaria, contro Immuni, contro il braccialetto elettronico, contro Conte, Bill Gates e i vaccini di massa».

«Guardo le immagini delle manifestazioni organizzate dai tesserati dell'Anpi, dalla sinistra e dai centri sociali e comprendo l'incredulità, e lo sdegno, dei tantissimi italiani - è intervenuta Giorgia Meloni, presidente Fdi - Non capisco perché una madre che non ha potuto celebrare il funerale di suo figlio dovrebbe accettare, ora, di rischiare che quel sacrificio sia vano perché qualcuno non ne ha rispetto».

A NORDEST

A Venezia ieri doppia cerimonia, una in laguna e una in terraferma, a cui ha presenziato il primo cittadino, Luigi Brugnaro, accompagnato dai gonfaloni di Anpi, AssoArma e altre associazioni. «La Resistenza continua ancora oggi grazie alla passione dei volontari, che donano se stessi agli altri» ha detto il sindaco. Il 25 aprile ha coinciso a Venezia con la solennità del patrono San Marco Evangelista. Il Patriarca Francesco Moraglia ha riservato accenti critici nei confronti della poitica durante l'omelia in Basilica. «Le modalità con cui, finora, si sono prese le decisioni da parte della politica non pongono al centro né la persona né i popoli, ma altri interessi -a detto Moraglia -. Altro grave rischio è poi l'anti-politica, con la deriva populista».

La giornata, tradizionalmente dedicata anche al rito del bocolo, il bocciolo di rosa rossa donato alle donne, ha visto il blitz di Forza Nuova: a due passi dalla Basilica di San Marco i militanti del movimento hanno appeso dei manichini con guanti e mascherine, per protestare contro la «dittatura sanitaria che impoverisce gli italiani col rischio di un disastro economico». Sempre vicino alla Basilica veenziana è andata male a un gruppetto di venetisti che volevano ricordare la Festa di San Marco in onore del popolo veneto: sono stati fermati e multati per violazione delle limitazioni sugli spostamenti previsti dall'emergenza Covid-19.

