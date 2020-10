IL CASO

ROMA Chissà cosa avrebbe detto Willy se fosse sopravvissuto alle botte e alla violenza cieca. Chissà come avrebbe reagito quel ragazzo qualunque, eroe suo malgrado, alla notizia di essere stato scelto prima dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e poi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per quel suo gesto semplice che lo ha inspiegabilmente portato alla morte. Nessuno avrebbe mai saputo di lui se quel sabato sera qualunque, in una piazza di provincia, non avesse avuto un tragico epilogo. «Non ho fatto nulla - direbbe Willy - ho visto Federico che litigava, volevo solo essere accertarmi che non avesse bisogno di aiuto». Poi, con il suo sorriso pieno, ancora incredulo, avrebbe scherzato con i suoi compagni di corso. E, orgoglioso, avrebbe raccontato, negli intervalli delle lezioni per diventare cuoco, la solennità di quella cerimonia, in cui avrebbe indossato il vestito elegante, e l'emozione per la stretta di mano del Presidente. Sergio Mattarella ha firmato ieri il decreto che conferirà al «signor Willy Monteiro Duarte - ucciso a 21 anni in una rissa alla quale non aveva preso parte e da persone che non conosceva neppure - la medaglia d'oro al valor civile». Perché il gesto di Willy, ragazzo di provincia, pestato fino alla morte, per essersi preoccupato per un amico, è stato speciale. Alla cerimonia ci saranno i suoi genitori. Willy non varcherà la soglia del Quirinale, nonnindosserà il vestito buono e non diventerà cuoco. Ma il suo «luminoso esempio», come si legge nelle motivazioni, trova ora un riconoscimento alla memoria, per le future generazioni. Incontreranno i familiari di don Roberto Malgesini, il prete degli ultimi, anche lui ucciso lo scorso settembre, accoltellato da un uomo senza fissa dimora e con problemi psichici. Anche lui un eroe semplice.

LE MOTIVAZIONI

Il ministro Lamorgese, commossa, ha voluto partecipare ai funerali di Willy, ha seguito da lontano gli sviluppi di un'inchiesta che ha svelato la banalità del male e della violenza. E ha proposto al capo dello Stato la candidatura, perché questo ragazzo non sia dimenticato e perché il suo gesto prezioso, quanto semplice, trovasse un riconoscimento. Ieri è arrivato il decreto firmato da Mattarella: «Con eccezionale slancio altruistico e straordinaria determinazione - si legge nel documento - dando prova di spiccata sensibilità e di attenzione ai bisogni del prossimo, interveniva in difesa di un amico in difficoltà, cercando di favorire la soluzione pacifica di un'accesa discussione». Willy, la notte tra il 5 e il 6 settembre stava tornando a casa. È stato l'amico che era con lui, un testimone chiave, a raccontare: «Ha visto un suo ex compagno che stava litigando, voleva accertarsi che non avesse bisogno di qualcosa. Io gli consigliavo di stare alla larga». E il presidente della Repubblica sottolinea: «Si prodigava in questa sua meritoria azione di alto valore civico, veniva colpito da alcuni soggetti sopraggiunti che cominciavano ad infierire ripetutamente nei suoi confronti con inaudita violenza e continuavano a percuoterlo anche quando cadeva a terra privo di sensi, fino a fargli perdere tragicamente la vita. Luminoso esempio, anche per le giovani generazioni, di generosità, altruismo, coraggio e non comune senso civico, spinti fino all'estremo sacrificio».

Il riconoscimento, per caso, arriva all'indomani dell'amara lettera scritta su Facebook a un mese dalla morte da Milena, la sorella di Willy: «Tutti ti vedono come un eroe, tutti ti ammirano, tutti ti ringraziano per il tuo gesto Un gesto che in pochi, pochissimi avrebbero fatto, un gesto che ti è costato la vita. Chissà che sarebbe successo se ti fossi girato dall'altra parte, chissà se sarebbe morto qualcun altro al tuo posto, saresti ancora qui con me, saresti ancora qui a rompermi le scatole, saresti ancora qui a progettare il tuo futuro, a lavorare sodo per realizzare i tuoi sogni, saresti ancora qui Willy Io avrei ancora il mio fratellone Non starei annegando nel dolore, nello stress, nel vuoto».

Valentina Errante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

