Mattarella: partiti fermi Ora c'è il governo di tregua

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA Più di sessanta giorni a disposizione. Sei incontri al Quirinale, quattro con i presidenti delle Camere e una valanga di incontri, riunioni di partito, interviste e dichiarazioni. La misura è colma anche per un presidente paziente e notarile come Sergio Mattarella che lunedì incontrerà per l'ultima volta le delegazioni dei partiti. «A distanza di due mesi- si legge nella nota diffusa ieri dal Quirinale - le posizioni di partenza dei partiti sono rimaste immutate. Non è emersa alcuna prospettiva di maggioranza di...