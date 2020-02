L'INTERVENTO

ROMA Come spesso accade, tocca a Sergio Mattarella provare a portare un po' di ordine, di calma e di razionalità. E soprattutto lanciare un appello all'unità. «Al dovere dell'unità», per permettere al Paese di ripartire.

Non solo. Di fronte «a paure irrazionali e immotivate», innescate dal diffondersi dei contagi da coronavirus, il capo dello Stato - preoccupato per le ricadute economiche e sociali dell'epidemia - invita gli italiani di affidarsi alla «conoscenza» e alla «scienza». E di fare ben attenzione alle fake news. Nessun accenno, naturalmente, alle ipotesi di governo di scopo e di unità nazionale evocato da Matteo Salvini: tema che non sembra appassionare il Presidente, preoccupato piuttosto a stabilizzare il quadro politico in una fase così delicata.

L'OCCASIONE

L'occasione per lanciare il suo invito alla calma e a superare panico e isterismo, è stata la celebrazione dei 30 anni della fondazione Telethon. Al Quirinale, di fronte a una platea di donne e uomini di scienza, Mattarella ha cominciato sostenendo che «l'Italia deve essere un'autentica comunità». Per poi affrontare l'emergenza che ha colpito il Paese: «La conoscenza aiuta la responsabilità e costituisce un forte antidoto a paure irrazionali e immotivate che inducono a comportamenti senza ragione e senza beneficio, come avviene talvolta anche in questi giorni». Chiaro il riferimento a ciò che avviene nel Paese, ma anche all'estero dove i cittadini italiani sono stati oggetto di vere e proprie forme di discriminazione, fondate solo su paure immotivate.

«Abbiamo validissimi ricercatori in Italia, abbiamo grandi scienziati che operano nei nostri laboratori e in quelli di tutto il mondo», ha proseguito Mattarella, «la scienza è alleata della società e questa deve riferirvisi con senso di responsabilità». Per poi inquadrare nel mirino i No-Vax: «È accaduto in questi anni che la scienza fosse messa in discussione. Abbiamo assistito a comportamenti irrazionali, al propagarsi di teorie antiscientifiche, ad esempio sui vaccini, al diffondersi di ansie che si sono tramutate in comportamenti autolesionisti. Ora, di fronte alla comparsa di un nuovo insidioso virus, si apprezza meglio il valore della scienza, la dedizione delle donne e degli uomini che portano avanti nuove ricerche, l'impegno sul campo di chi ne applica i risultati. Avere fiducia nella scienza non vuol dire avere fiducia di qualcosa di astratto. Vuol dire avere fiducia in noi stessi, nella nostra comunità».

IL PAESE

E qui è scattato l'appello per un Paese unito e solidale nell'affrontare l'epidemia, i cui destinatari sono i leader i partiti politici: «L'unità di intenti, e i principi di solidarietà, sono un grande patrimonio per la società, particolarmente in momenti delicati per la collettività. Costituiscono inoltre un dovere. Quando si perdono, ci si indebolisce tutti».

Non è mancato un passaggio dedicato a chi è in prima linea nel contenimento dell'epidemia: «Dobbiamo sentire il dovere di ringraziare chi sta operando con fatica, con sacrificio, con abnegazione per contrastare il pericolo del coronavirus. I medici, gli infermieri, il personale della Protezione civile, i ricercatori, le donne e gli uomini delle Forze Armate e di quelle di polizia, tutti coloro che in qualche modo si trovano in prima linea».

«ATTENTI ALLE FAKE NEWS»

Il capo dello Stato ha poi sottolineato, parlando di Telethon, che «la scelta di rivolgersi all'opinione pubblica, chiedendo sostegno per la ricerca e comunicando i risultati raggiunti, è stata una necessità imposta dalla tendenza a trascurare le malattie rare da parte dei grandi investimenti pubblici e privati. Ed è stato un modello di comunicazione trasparente, veritiera e positiva, vorrei dire un esempio in questa stagione di fake news».

Alberto Gentili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

