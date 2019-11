Mattarella: fuori dalla Ue non c'è sovranità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCONTROROMA «La memoria rappresenta la pietra angolare contro pericolosi virus che sono in agguato, sempre pronti a infettare i tessuti vitali delle nostre società». Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, celebrando a castel Tirolo i cento anni del Trattato di Saint Germain che stabilì i confini fra Italia e Austria e il 50/mo anniversario del «pacchetto per l'Alto Adige» insieme all'omologo austriaco Alexander Van der Bellen.«Dobbiamo essere consapevoli che in un mondo sempre più globalizzato soltanto il...