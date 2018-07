Mattarella e lo sparo alla bambina: «No a un'Italia che diventa far west»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA «L'Italia non può assomigliare al Far West, dove un tale compra un fucile e spara dal balcone colpendo una bambina di un anno, rovinandone la salute e il futuro. Questa è barbarie e deve suscitare indignazione». Tenta di scuotere le coscienze Sergio Mattarella e lo fa nel giorno dei tradizionali saluto alla stampa parlamentare e mentre in prima fila ad ascoltarlo ci sono quasi tutti i direttori di giornali e tg. Ad ottant'anni dal manifesto della razza, il presidente della Repubblica cita anche Manzoni quando dice che...