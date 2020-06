L'ANNIVERSARIO

ROMA «Siamo chiamati a una prova impegnativa: l'Italia ha le carte in regola per superare la sfida. Non vincerà da solo un territorio contro un altro, non prevarrà un'istituzione a scapito di un'altra, ma solo la Repubblica, nella sua unità. Decisiva sarà la capacità di tenere insieme pluralità e vincolo unitari».

IL PASSO

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna sulla necessità di coesione e stavolta coglie l'occasione dell'anniversario delle prime elezioni regionali che si svolsero cinquant'anni fa. Al termine di giorni faticosi anche nel rapporto tra Stato e regioni e tra le regioni, il Capo dello Stato richiama il principio della leale collaborazione tanto più se l'emergenza causata dal Coronavirus è destinata a riproporsi in autunno.

«Cinquant'anni or sono - ricorda Mattarella - i cittadini delle Regioni a statuto ordinario vennero chiamati per la prima volta alle urne per eleggere i loro rappresentanti nei Consigli regionali. Si completava così il disegno dei Costituenti e la democrazia nel nostro Paese compiva un ulteriore, significativo passo in avanti, ampliando le sue basi e rafforzando il carattere pluralista delle sue istituzioni».

Mattarella ricorda anche che «la Repubblica nasce nel rifiuto del carattere autoritario e centralista dello Stato, inasprito dal regime fascista, contro la tradizione dei liberi Comuni e delle identità dei territori». «Il principio di autonomia, delle Regioni e degli enti locali, è alle fondamenta della costruzione democratica, perché appartiene al campo indivisibile delle libertà e costituisce un regolatore dell'equilibrio costituzionale». La lotta pandemia ci interroga, sostiene il Presidente - su come migliorare servizi e evitare conflitti «e sovrapposizioni tra istituzioni» che «possano creare inefficienze paralizzanti o aprire pericolose fratture nella società».

«La libertà dei territori e l'autonomia delle comunità - continua Mattarella - sono un contributo all'unità nazionale, nel quadro di una leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali. Le intese tra Stato, Regioni, Comuni, Province sono parte qualificante dell'azione di governo». Nel discorso non poteva mancare un passaggio sull'Europa che deve valorizzare la dimensione regionale come vettore di integrazione.

«Le diversità - se non utilizzate in modo improprio - sono un moltiplicatore di crescita civile, economica, culturale. L'Europa stessa - prosegue Mattarella - è chiamata a valorizzare la dimensione regionale, come vettore di integrazione».

Infine un passaggio che riporta alle sfide della ripartenza: «Le Regioni e le autonomie degli enti locali - conclude il Capo dello Stato - accresceranno le opportunità del Paese, anche in questa stagione di ripartenza, se sapranno contribuire a garantire e rendere effettivo il carattere universale dei diritti sociali e di cittadinanza del popolo italiano, al cui servizio tutte le istituzioni democratiche sono poste». Apprezzamenti per il lungo messaggio da parte dei presidenti di regione e da parte di chi, come il ministro delle Autonomie Francesco Boccia, ha rapporti quotidiani con i governatori. «Ci esorta a proseguire sulla strada dell'attuazione rigorosa della Costituzione - sostiene Boccia - nel rispetto dei principi di sussidiarietà e autonomia dei territori». «Qualcuno metta sul comodino le parole di Mattarella», afferma il presidente del Veneto Luca Zaia, che , come il collega ligura Giovanni Toti, interpretano le parole del Capo dello Stato come «una spinta a tornare a parlare di autonomia».

Marco Conti

