IL COMMIATO

ROMA Un doppio commiato altamente simbolico che avvicina Sergio Mattarella alla fine del suo mandato e lo allontana da una sua rielezione al Quirinale. Ieri il presidente ha salutato prima papa Bergoglio in Vaticano, accompagnato dalla figlia Laura e da alcuni nipoti. Poi, in serata, un secondo appuntamento di congedo, questa volta di taglio internazionale. Con il corpo diplomatico riunito nel salone dei corazzieri del Quirinale, il presidente della Repubblica ha subito voluto mandare un messaggio alle cancellerie estere: «È con grande piacere che torno ad accogliervi al Quirinale per il saluto di fine anno. Oggi, per me, è anche l'occasione di un commiato», ha chiarito Mattarella nell'ultimo incontro con gli ambasciatori accreditati in Italia.

La visita in Vaticano restituisce immagini potenti di una volontà d'uscita del presidente: accompagnato dalla sua famiglia, Mattarella ha salutato un Papa che rispetta da buon cattolico e con il quale ha una profonda sintonia umana. Nel pomeriggio al Quirinale il Capo dello Stato con i diplomatici non poteva che ripercorrere il suo percorso politico di queste sette anni: multilateralismo senza compromessi e ruolo delle Nazioni Unite; imprescindibilità dell'Unione europea; lotta ai cambiamenti climatici. Ma soprattutto la consapevolezza che andare avanti da soli è controproducente: «ci si può salvare solamente agendo tutti insieme».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA