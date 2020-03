IL CASO

ROMA Un giro di telefonate con le forze di maggioranza e di opposizione e un messaggio a Papa Francesco in occasione dell'anniversario del suo settimo anno di pontificato. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella preme sulla comunità internazionale e sulle forze politiche tornando a chiedere collaborazione e senso di responsabilità in un momento drammatico per il futuro dell'umanità e del Paese. Un appello alla comprensione reciproca che Mattarella rivolge in casa ai leader di governo, ma anche a Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi che chiama ad uno ad uno al telefono. Un intervento, quello del Capo dello Stato, che giunge nel momento in cui rischia di inasprirsi il confronto politico sulle misure predisposte dal governo con il decreto Cura Italia.

L'INVITO

Modifiche e ampliamenti vengono chiesti un po' da tutti, e soprattutto dai tre leader d'opposizione. Ma i 25 miliardi messi a disposizione dal Parlamento sono finiti, anche se il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri promette un altro decreto per aprile di eguale, se non superiore, entità. Il più resistente è il leader della Lega che non solo chiede correzioni, ma si oppone anche alla proposta del presidente della Camera Roberto Fico di istituire una commissione speciale redigente in modo da approvare il decreto superando le difficoltà che incontra il Parlamento a riunirsi per i tanti assenti. Un invito all'unità che rivolge anche il ministro degli Affari Ue Enzo Amendola e che Berlusconi raccoglie citando proprio la telefonata avuta con Mattarella, «a patto però che vengano accolte alcune nostre proposte». Analoga la reazione di Giorgia Meloni (FdI), mentre Salvini sostiene di aver chiesto al Capo dello Stato «che cosa c'entra lo svuota-carceri con il decreto», anche se in realtà si tratta di una norma che, per allentare un sovraffollamento ancor più pericoloso con il virus circolante, aumenta il numero dei braccialetti elettronici in modo da dare, a chi non ha più di 18 mesi da scontare, la possibilità di poterlo fare a casa.

In questi giorni particolarmente difficili per il Paese, Mattarella sta avendo contatti ripetuti con tutte le forze politiche e con palazzo Chigi, così come con numerosi capi di stato esteri. Un lavoro di cucitura importante, ma anche un punto di riferimento per chi pratica la strada del confronto in un momento in cui si rischia di trasformare il momentaneo obbligo di stare in casa, in una scelta politica tale da mutare il corso anche di paesi democratici come il nostro.

Nel messaggio che Mattarella invia al Papa fa esplicito riferimento all'attuale «contesto drammaticamente segnato dalla pandemia» nel quale «la comunità internazionale trova nella Sua illuminante Missione Pastorale e nella Sua viva e paterna testimonianza dei più alti valori evangelici un pressante invito a riscoprire le ragioni della collaborazione e della solidarietà tra gli stati e tra i popoli, in adesione - continua Mattarella - all'esigente messaggio di attenzione ai più vulnerabili che Vostra Santità propone con instancabile determinazione all'umanità tutta».

LA VIA

Poi il Capo dello Stato ricorda che «i suoi costanti appelli ad abbracciare il dialogo e a rifuggire dalla cultura dello scarto suggeriscono il cammino per affrontare le emergenze globali». Una prospettiva che Mattarella si augura venga accolta per «poter meglio superare la drammatica sfida dell'oggi e tracciare un luminoso cammino verso il futuro». Nessun riferimento esplicito alle scelte che dovrà fare la comunità europea ed internazionale, ma una chiara indicazione su quale debba essere la via.

Infine il messaggio si conclude con un riferimento alle manifestazioni di vicinanza all'Italia che di recente hanno anche visto il Pontefice camminare da solo per le vie di Roma. Una «vicinanza confermata - scrive il presidente della Repubblica - anche nelle ultime ore, in occasione delle Sue recentissime visite a luoghi di culto che per secoli hanno rappresentato fonti di consolazione e di speranza». «L'Italia - conclude Mattarella - oggi impegnata a fronteggiare circostanze eccezionali, sa di poter guardare sempre con fiducia e gratitudine alla sollecitudine particolare del Suo primate».

