Mattarella ai partiti: basta scontri «L'autonomia un valore per l'unità»

L'INTERVENTOROMA Non bisogna dividersi sui problemi urgenti del Paese. Anzi, l'esercizio della ricucitura tra le parti politiche, ma anche tra i vari segmenti della società, è quanto Sergio Mattarella raccomanda con molta passione. Si è molto concentrato nei giorni scorsi il presidente sulla preparazione di questo discorso di auguri natalizi alle alte cariche dello Stato. Ed è venuto fuori come la summa del mattarellismo aggiornato alla fase politica in corso. Parla di inclusione e di dialogo il Capo dello Stato. «Il bene comune è di...