IL CASO

ROMA «Anche noi italiani amiamo la libertà ma abbiamo a cuore anche la serietà». È una replica tanto informale quanto ficcante quella del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al premier britannico Boris Johnson che l'altro ieri si era lanciato in una improbabile difesa sull'aumento dei contagi nel Regno Unito dipinto come regno della libertà.

Si tratta di una scivolata perché Johnson rispondeva - in diretta televisiva e alla Camera dei Comuni - ad una domanda sulle differenza di incremento dei contagi tra Inghilterra, Germania ed Italia. Il parallelo era obiettivamente pittoresco e infelice perché si prestava ad essere letto al contrario, cioè come una frecciata sulla libertà ridotta in Italia e Germania.

La frase di Johnson deve aver colpito il presidente della Repubblica che sin dall'inizio della pandemia si è speso per invitare gli italiani alla responsabilità ed ha sempre sostenuto tutti i provvedimenti restrittivi anti-Covid.

Per cui ieri a Sassari, a margine di un ricordo dedicato a Francesco Cossiga, Mattarella sollecitato da alcuni presenti sull'uscita di Johnson ha voluto aggiungere la parola «serietà». Sostantivo che nei dizionari ha questo significato: «senso del dovere».

IL PESO DELLE PAROLE

Nessuna replica da Downing street ma rimangono le parole del primo ministro: «C'è un'importante differenza - aveva argomentato BoJo - fra il nostro Paese e molti altri nel mondo poiché il nostro è un Paese che ama da sempre la libertà. Se guardiamo alla storia degli ultimi 300 anni, ogni avanzamento, dalla libertà di parola alla democrazia, è venuto virtualmente da questo Paese. È molto difficile chiedere al popolo britannico di obbedire uniformemente alle direttive oggi necessarie».

Non si tratta quindi di sfumature ma di sostanza. Basta riprendere le parole di Mattarella dello scorso luglio per capire quanto sia diverso, fra i due, l'approccio alla pandemia: «Talvolta viene evocato il tema della violazione delle regole di cautela sanitaria come espressione di libertà. Non vi sono valori che si collochino al centro della democrazia come la libertà». Questo perché, secondo il presidente, «occorre tener conto anche del dovere di equilibrio con il valore della vita, evitando di confondere la libertà con il diritto far ammalare altri».

Nessuno quindi può «comportarsi come se il virus fosse scomparso». «Altrove il rifiuto o l'impossibilità di quei comportamenti ha provocato e sta provocando drammatiche conseguenze», disse in più occasioni.

Mattarella ha colto l'occasione della commemorazione della figura di Cossiga per lanciare una serie di messaggi molto importanti in un momento d'avvia di una nuova fase del governo Conte/2. Il Capo dello Stato ha innanzitutto ricordato la frase dell'ambasciatore Ortona che di Cossiga fu portavoce, se condo il quale il presidente della Repubblica non è «né un notaio né un imperatore». Dunque ha ribadito che non sarà solo spettatore.

Diodato Pirone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA