LA MOBILITAZIONE

VENEZIA C'è chi sogna il velo bianco, il bouquet e le cascate di fiori sui banchi della chiesa. C'è chi si accontenta di un abito sobrio, ma accanto a sé vuole tutti gli amici, la musica per far festa, un buon catering per mangiare e brindare in compagnia. Secondo la Camera di commercio di Milano, il giro medio d'affari sviluppato da un matrimonio, indotto incluso, si aggira sui 73.800 euro. Ma, ormai, con il Covid, chi si sposa più? E chi mai si sposerà quest'anno visto che lo stato di emergenza rischia di essere prorogato fino a luglio? Per tutto il settore del wedding - che significa abiti da sposo e da sposa, fiori, confetti, banchetti, luna di miele e viaggio di nozze, ma anche vestiti per gli invitati - la pandemia ha comportato una crisi pesantissima, con fatturati aziendali in molti casi ridotti a zero. E le prospettive sono tutt'altro che rosee: pochi mesi fa, prima della seconda ondata del coronavirus, gli imprenditori del settore che già avevano salutato il 2020 avevano previsto che anche il 2021 sarebbe stato difficile. Adesso le prospettive sono di veder annullato anche buona parte del lavoro del 2022. È così che al presidente del consiglio Giuseppe Conte, attraverso una petizione, è stato lanciato un accorato appello: «Aiutateci o moriremo».

LE RICHIESTE

L'iniziativa, partita dal Friuli Venezia Giulia, sta coinvolgendo parecchie regioni, dal Veneto alla Sardegna e alla Liguria, oltre a Piemonte, Lombardia, Abruzzo, Lazio e Campania. Dopo la Confartigianato si è attivata anche la Confcommercio. «L'appello è stato raccolto, ora vogliamo capire come si comporterà il Governo», racconta Stefania Vismara, l'imprenditrice udinese che ha lanciato l'idea della petizione arrivando a proporre anche una manifestazione davanti a Palazzo Chigi per il 18 gennaio qualora non giungessero risposte da Roma. «Risposte ancora non ce ne sono state, ma la mobilitazione sta crescendo in tutta Italia», dice l'imprenditrice. Che ha già fatto un paio di conti: «Uno o addirittura due anni di riduzioni enormi del fatturato non sono sostenibili per le imprese italiane del wedding», spiegando che «dietro a ogni azienda c'è la creatività italiana, ammirata e riconosciuta nel mondo, ci sono famiglie che da trent'anni - come nel caso della nostra attività - sono parte integrante dell'impresa e spesso sono monoreddito». Tre le richieste avanzate al Governo: un contributo a fondo perduto pari ad almeno il 40% della diminuzione del fatturato 2020 e 2021 rispetto all'anno 2019; un credito di imposta pari almeno al 70% delle spese che saranno sostenute negli anni 2021 e 2022 per partecipazione a fiere di settore, pubblicità su riviste e/o portali del wedding e social e web advertising; lo sgravio di Imu/Tari e Ires per il 2020 e per il 2021. «Se non avremo risposte - promette Vismara - ci troveranno davanti a Montecitorio a protestare. Perché il settore del wedding non è solo impresa. È l'eccellenza del manifatturiero italiano. Che non può morire».

