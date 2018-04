CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Massimo Lanza, si aspettava la contestazione di Treviso?«Sì, ma francamente non in quei termini. A suo tempo avevo girato molto nelle regioni dove eravamo presenti e spesso mi era capitato che gli azionisti se la prendessero con me. Ma ci stava, perché io rappresentavo la banca. E comunque non si era mai arrivati all'aggressione. Per questo, scherzando con i miei collaboratori, avevo detto: fuori dal Palazzo di Giustizia mi lanceranno i pomodori... Invece mi sono preso addirittura insulti e sputi».Il giorno dopo, l'ultimo presidente di...