Antonello De' Medici è il coordinatore Turismo di Confindustria Veneto. Ormai da due mesi le aziende del settore stanno pagando un pesante tributo all'emergenza Coronavirus, sul piano dell'ospitalità e della congressistica, di fatto cancellate. «Bisogna affrontare la difficile congiuntura, garantendo gli ammortizzatori sociali anche fino a 12 mesi, ma occorre pure pensare alla programmazione strategica, uscendo dalla logica della micro-progettualità, abbandonando le rendite di posizione e ripartendo dal marchio di Venezia», dice.

È una linea solo vostra?

«No, questo ragionamento è frutto di un confronto stretto con le altre associazioni di categoria, l'assessorato regionale al Turismo regionale e la Città Metropolitana di Venezia. Il problema non è più vedere se il turista va in una struttura piuttosto che in un'altra: ora dobbiamo lavorare molto sulla pianificazione strategica delle destinazioni. Purtroppo però lo Stato, con la sua fragilità normativa, non ci sta aiutando nel prendere e programmare le decisioni in un settore che è molto diverso dagli altri, come stiamo notando proprio adesso».

In che termini?

«Nel manifatturiero le imprese possono fare scorte in magazzino e poi riprendere la produzione, mentre nel turismo una camera invenduta è un'opportunità persa. Inoltre dopo anni passati ad affrontare l'overtourism (il sovraffollamento turistico, ndr.), adesso stiamo vedendo l'altra faccia del fenomeno. Quando il turismo ripartirà, cambieranno i paradigmi di sicurezza, per questo ci stiamo già dotando di un nuovo protocollo in materia».

Ce lo illustra?

«Il nostro obiettivo è garantire la massima sicurezza ai nostri dipendenti, ospiti e fornitori. Per questo abbiamo definito misure diverse di accoglienza, da aggiungere alla promozione digitale: distanziamento all'interno delle strutture, pre-check-in attraverso la trasmissione preventiva ed elettronica dei documenti, pagamenti senza contatto. Maggiore attenzione al processo di igienizzazione, il che non significa sanificazione meccanica radicale, che deve scattare solo di fronte a casi sospetti da isolare subito, ma fare bene le pulizie con ipoclorito allo 0,1% e alcol al 70%. La stessa cautela deve valere nella ristorazione, con il distanziamento negli spazi e la protezione degli addetti. Gli ospiti al tavolo potranno mangiare liberamente senza mascherina, ma al buffet o in bagno dovranno indossarla».

Siete preoccupati per il corridoio turistico di Croazia e Slovenia per Germania e Austria?

«Indubbiamente tedeschi e austriaci rappresentano i primi due clienti del Veneto, ma è anche vero che bisogna vedere come si fa un corridoio, in quanto può servire a portare opportunità ma pure problemi. Per questo il cuore della nostra strategia deve battere nell'identificazione dei target e in un'attività di partenariato, partendo appunto dai protocolli di sicurezza, come concordato nella cabina di regìa guidata dall'assessore regionale Federico Caner. Vanno bene gli strumenti di promozione, ma bisogna tararli sugli investimenti, nella consapevolezza che almeno all'inizio le risorse non saranno sufficienti per tutti. Per questo sarà importante seguire appieno la filosofia del rivisitato logo turistico regionale: Veneto, the land of Venice».

Intende dire che tutto dovrà ruotare attorno a Venezia?

«Venezia, hub internazionale per l'aeroporto, le crociere e i treni, deve diventare il polmone che dà ossigeno a tutta la regione. In una fase difficile com'è questa, bisogna partire dal brand-chiave e poi fare un'estensione del marchio al resto del Veneto, valorizzando altri elementi da Verona alle Dolomiti, non avendo paura di parlare di spiagge (o terme) di Venezia. Basta con i micro-segmenti, occorre ragionare in termini di filiera. Per esempio, in un periodo in cui le fiere sono sospese, potremmo pensare agli alberghi come a grandi vetrine di enogastronomia, design, moda».

Previsioni per la stagione?

«Venezia sta soffrendo ancora per l'inondazione del 12 novembre, per cui in questo momento ci sono ancora più cancellazioni che prenotazioni. Mi auguro che da luglio in poi ci siano i primi segnali di ripresa e che da fine agosto, grazie anche alla Biennale Architettura, possa esserci una forte spinta alla ripartenza».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

