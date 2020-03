L'OPERAZIONE

VENEZIA Tutti pazzi per le mascherine con i quattro leoni. I cittadini che le cercano e ancora non le trovano, i sindaci che sono subissati di richieste, i detrattori che ne contestano l'efficacia, gli imprenditori che invece vorrebbero darle addirittura ai lavoratori: per un motivo o per un altro, i 2 milioni di esemplari stampati e donati da Grafica Veneta fanno discutere, ma la Regione assicura: «Comincia la distribuzione, se ne occuperanno i Comuni e la Protezione civile, state calmi».

I volontari sono all'opera già da mercoledì sera, quando Grafica Veneta ha consegnato «i primi 72.000 pezzi», dopodiché ieri ne ha fornite «qualche altro centinaio di migliaia», spiega l'assessore Gianpaolo Bottacin: «La merce viene stoccata in un deposito della Protezione civile a Padova. Da lì partono sette mezzi, uno per provincia, per una distribuzione capillare ai sindaci. Li ringrazio, anche se magari non tutti... non quelli che perdono tempo a dire che non sanno nulla. Ho mandato la comunicazione appena è stato pubblicato il decreto che ha autorizzato la produzione. So che tutti vorrebbero avere già le mascherine a casa, ma prima bisogna fabbricarle e distribuirle».

Le linee-guida indicate dalla Regione suggeriscono sia il recapito a domicilio («nella cassetta della posta per evitare contatti»), sia la diffusione davanti a supermercati e uffici pubblici («stiamo valutando la disponibilità degli edicolanti, a cui siamo grati, per capire come poter mantenere le distanze di sicurezza»). Sottolinea ancora Bottacin: «Sono i sindaci a scegliere come fare, perché conoscono il loro territorio e le sue caratteristiche. Per esempio sanno dove abitano gli anziani che è bene raggiungere a casa, o se è meglio organizzarsi in un'altra maniera con i gruppi di volontari». Così la Protezione civile di Altivole, nel Trevigiano, ha già dato l'annuncio con il megafono montato sul camioncino.

Aggiunge il governatore Luca Zaia: «Niente panico. L'azienda di Fabio Franceschi, con cui abbiamo costruito questa operazione e che ringraziamo ancora una volta, ci sta consegnando 2 milioni di mascherine con la gradualità richiesta da una fornitura così importante. Dopo aver ricevuto questa partita in dono, non escludiamo di comprarne ancora».

La deputata veronese Alessia Rotta si indigna: «Bisogna davvero essere più che sfrontati e irresponsabili per mettere il logo della Regione su dispositivi non certificati per uso sanitario che neppure aderiscono bene al volto. Così si induce la popolazione a un falso senso di protezione che genera pericolo, invece di ridurlo». Zaia però tira dritto: «Al momento non sono presìdi medico-chirurgici. Ma se il ministero della Salute li riconoscerà come tali, potranno entrare negli ospedali come ausili per gli operatori». Concorda Bottacin: «Sono mascherine filtranti e monouso, prodotte in conformità al decreto ministeriale».

Per contro, la Cgil segnala il caso di imprese che vorrebbero accaparrarsele per dotarne i loro dipendenti: «Le mascherine made in veneto ribatte però il segretario regionale Christian Ferrari non possono essere utilizzate nei luoghi di lavoro. Le aziende devono dotare i lavoratori di dispositivi di protezione individuale omologati. È poi urgente proteggere gli operatori sanitari negli ospedali e nelle case di riposo». Per questo insieme a Cisl e Uil è stato chiesto un incontro urgente alla Regione.

Nel frattempo, secondo quanto annunciato dall'assessore Manuela Lanzarin, in Veneto i tamponi hanno superato quota 40.000. «Fra i mille messaggi che mi arrivano ogni giorno sul cellulare e che ormai riesco appena a leggere riferisce Zaia ce ne sono alcuni che chiedono perché facciamo i test di laboratorio se c'è il kit istantaneo. Lo spiego una volta per tutte: il tampone riesce ad individuare il soggetto asintomatico che è positivo, mentre il kit cinese identifica il positivo che ha già sviluppato gli anticorpi. Vuol dire che molti asintomatici che non hanno gli anticorpi e che sono positivi, con il kit non si trovano».

