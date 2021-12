LA SITUAZIONE

PADOVA Per capire che l'appuntamento con la corsa ai regali nell'ultimo fine settimana prima di Natale è stato puntualmente rispettato anche quest'anno, ieri bastava affacciarsi in auto verso il centro storico. Nonostante la nebbia fittissima, le temperature appena sopra lo zero e la nuova stretta imposta dal passaggio in zona gialla, Padova si è confermata una calamita per la corsa allo shopping.

Bancarelle, mercatini, negozi. E a cascata bar e ristoranti. Sia ieri che sabato tutti hanno beneficiato dell'intenso viavai. A vigilare sui possibili assembramenti, tra le braccia cariche di pacchetti e le auto parcheggiate in ogni centimetro libero, c'erano decine di pattuglie delle forze dell'ordine, tant'è vero che trovare volti senza mascherina è di fatto quasi impossibile. Tutt'altra storia è però quella dell'indossarla correttamente, ma per il momento il semplice richiamo sembra sufficiente a dissuadere i furbetti senza dover passare alla multa.

LE ABITUDINI

«Aspetta, che non respiro più». Una giovane mamma, intenta a rincorrere la figlioletta, si toglie dal viso paonazzo la mascherina. Sono in una stradina secondaria, a dieci metri dai gremiti mercatini di piazza Capitaniato eppure semideserta. Rischi di assembramento non ce ne sono, ma le regole sono regole. E infatti basta incrociare il suo sguardo perché lei capisca di essere nel torto e si affretti a dire, rivolta alla piccola ma a voce alta: «Fermati, devo togliermi la mascherina, per correrti dietro non riesco a respirare».

Un'abitudine dura a morire quella di scoprirsi il viso all'aperto anche adesso che è espressamente vietato. Non conta che chi lo fa abbia 15, 40 o 60 anni. Sotto i portici di piazza dei Signori quatto amici pensionati la infilano in tasca per fumare una sigaretta. Appena l'auto della polizia locale svolta nella piazza però, i mozziconi finiscono a terra e le Ffp2 tornano in un attimo al loro posto.

Peccati veniali, ma che in un momento tanto delicato potrebbero segnare la differenza tra passare un fine anno in salute o malati a letto. In quello di casa, ben che vada. O peggio in quello di un ospedale.

LE VERIFICHE

«Cosa vuole, bacchettare tutti costantemente non è fattibile allarga le braccia una agente della polizia locale in servizio tra piazza Cavour e il Pedrocchi La gente le regole le ha capite benissimo e dobbiamo dire che per strada la stragrande maggioranza le rispetta. Poi certo, capita di vedere chi cammina con la mascherina sotto al naso, magari sotto al mento mentre fuma una sigaretta. Di solito basta farglielo notare, senza arrivare alla multa. Poi c'è anche qualcuno fumantino, che ne fa una questione di principio. Ma ormai sono davvero mosche bianche».

In centro storico l'obbligo di mascherina c'era già da un paio di settimane all'interno del perimetro che racchiude le piazze e le vie più frequentate. Lo aveva espressamente voluto il sindaco Sergio Giordani a fronte dell'impennata dei contagi. Così, con l'entrata in vigore della zona gialla, entrare nell'ottica di avere sempre il viso coperto è stato più semplice. Nelle comitive di giovanissimi che si appartano dietro al Duomo si vede più di qualche viso scoperto, ma raggiungendo le vie del passeggio la situazione cambia.

Dentro a locali e negozi, in particolare, non si transige. Provare per credere: ad esempio affacciandosi in qualche attività con la mascherina malamente fissata sotto al naso. «Per favore, deve metterla bene » si affretta a dire il vigilante all'ingresso del grande magazzino Coin. Una, due, tre sono le pasticcerie e caffetterie delle piazze dove il coro è identico: «Abbia pazienza, anche se sta al bancone deve avere la mascherina messa bene sia quando entra ed esce che quando non sta consumando». «Sono tutti bravi, mascherina e Green pass sottolinea Michela sporgendosi dalla mensola per l'asporto del bar di piazza dei Signori dove lavora A volte fa ridere perché chi è seduto e toglie la mascherina per bere e mangiare, poi si alza per andare in bagno e la dimentica. A quel punto li vedi correre di nuovo al tavolo per recuperarla, come se avessero dimenticato il figlio fuori da scuola. Sono momenti che fanno riflettere, sono diventate importanti cose a cui prima non si pensava. Speriamo che serva».

Serena De Salvador

