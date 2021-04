Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOVENEZIA Mascherine sequestrate, in Veneto solo un milione e mezzo di dispositivi forniti dalla Protezione civile e risultati poi non a norma sono stati utilizzati. Solo perché la fornitura complessiva arrivata da Roma ammontava a più di 6 milioni.Attualmente sono quasi 4,5 milioni le mascherine ferme in magazzino in Veneto perché sequestrate nell'ambito dell'indagine della Procura della Repubblica di Gorizia sulle forniture di Dpi...