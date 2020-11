IL PROCESSO

ROMA Le altre inchieste sono ancora in corso e invece Antonello Ieffi, arrestato su richiesta della procura di Roma, in pieno lockdown, per l'appalto sospetto su una maxi fornitura di mascherine, porta a casa una condanna. La prima nata dall'emergenza sanitaria. Il tribunale monocatico ha inflitto all'imprenditore due anni e mezzo per turbativa d'asta, mentre lo ha assolto per l'altro capo di imputazione, l'inadempimento nelle pubbliche forniture.

Ieffi era stato arrestato il 9 aprile scorso e scarcerato circa un mese dopo. All'imprenditore il pm Alberto Pioletti contestava di avere illecitamente interferito in una gara Consip, per un valore complessivo di 15,8 milioni di euro, relativa all'acquisto di 3 milioni di mascherine, mai giunte in Italia. Il pm aveva sollecitato una condanna a cinque anni di carcere affermando che l'indagine è nata in «un momento in cui l'Italia era a terra, in emergenza, c'erano le file fuori dalle farmacie per cercare le mascherine e sarebbe stato davvero importante riuscire ad averle in quel momento ma il vero scopo dell'operazione portata avanti da Ieffi era ottenere un anticipo di pagamento da Consip, che però da accordo non poteva essere chiesto». Accuse respinte dai difensori dell'imprenditore che dopo la sentenza hanno commentato: «Ieffi, dipinto come il truffatore che, in spregio delle esigenze dei cittadini, avrebbe fatto finta di avere le mascherine, facendosi dare i soldi dalla Consip, è stato assolto proprio da questa accusa, perché evidentemente le mascherine c'erano», hanno commentato gli avvocati Andrea Coletta e Ivano Chiesa, aggiungendo che il loro assistito «non ha mai preso un euro. Resta la turbativa d'asta perché non era stato dichiarato che c'erano dei debiti fiscali che impedivano all'azienda di partecipare alla gara». Nel corso del processo l'imprenditore si è difeso affermando che il suo operato era finalizzato a «fare del bene al Paese in un momento drammatico». Per l'accusa Ieffi non aveva alcun tipo di credenziali per potere accedere a quel bando di gara. L'indagine era partita da una denuncia di Consip in cui si faceva riferimento ad una serie di anomalie riscontrate nell'ambito della procedura di una gara bandita d'urgenza per garantire l'approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale e apparecchiature elettromedicali. Le indagini lampo del nucleo di polizia economico finanziaria di Roma della Guardia di Finanza avevano verificato che la società riconducibile a Ieffi, che con la sottoscrizione di apposito Accordo Quadro con Consip, si era impegnata, tra l'altro, alla consegna dei primi 3 milioni di mascherine entro 3 giorni dall'ordine, era un'azienda schermo che non avrebbe potuto assicurarsi la merce e consegnarla nei tempi previsti. S

La società Biocrea (di cui Ieffi era titolare fino al 19 febbraio) aveva ceduto le quote dell'azienda e, a marzo, aveva vinto la gara, con l'offerta più vantaggiosa, per la fornitura di oltre 24 milioni di mascherine, per l'importo complessivo di 15 milioni e 800.000 euro. La ditta come ragione sociale dichiarava «coltivazione di fondi, allevamento di animali» e altre attività agricole. Quando Consip aveva cominciato a sollecitare la consegna, Ieffi aveva tentato di trovare delle scuse. Ma alla fine è emerso che l'azienda, che avrebbe dovuto acquistare attraverso la triangolazione con una società del Qatar, di cui Ieffi era socio, non era in grado di paga re e le autorità qatarine avevano bloccato i conti. A quel punto è stato disposta una verifica attraverso l'Agenzia delle Dogane ed è emerso che all'aeroporto di Guangzhou Baiyun non c'era traccia delle mascherine promesse.

Val.Err.

