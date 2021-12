LE SCELTE

ROMA Nel giorno del record di sempre di contagi il governo rafforza la difesa del Paese dalla pandemia senza ricorrere a nuove chiusure. Prima mossa: rendere obbligatorie le mascherine Ffp2, che garantiscono maggiore protezione dal virus, nei luoghi chiusi, a partire dai mezzi di trasporto pubblico. All'aperto, invece, sarà sufficiente anche quella chirurgica.

Aumenta la diffusione del Super green pass, quello che si ottiene solo con la vaccinazione e che sarà richiesto anche per consumare al bar al bancone, nonché in varie attività come le palestre, piscine e sale bingo. Per la certificazione verde si va verso un taglio della durata a sei mesi, ma a partire da febbraio, in parallelo si spinge sulle terze dosi visto che viene portato da sei a quattro mesi il periodo di tempo che deve trascorrere dalla seconda iniezione. Questo rischia però di intasare i centri vaccinali perché se, come si spera, l'adesione alla campagna dei richiamo sarà massiccia, negli hub si concentreranno più persone in meno tempo. E i servizi sanitari regionali, già in affanno di fronte alla mole imponente di tamponi da eseguire, rischiano di vacillare. Stop alla feste in piazza, con particolare attenzione a quelle che si sarebbero dovute svolgere il 31 dicembre e che molte amministrazioni comunali avevano già annullato.

Per le discoteche e i locali da ballo, invece, si è optato per una formula che consente di entrare solo a chi è vaccinato con tripla dose o a chi ha ricevuto due iniezioni ma ha anche eseguito un test antigenico o molecolare con esito negativo. Sull'estensione dell'obbligo vaccinale a tutta la pubblica amministrazione è stato deciso di prendere tempo, sul tavolo anche l'ipotesi di prevederlo per tutte le attività lavorative.

