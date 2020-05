IL CASO

ROMA Addio alle mascherine a 50 centesimi. Semmai qualcuno sia riuscito, effettivamente, a comperarle a quelle condizioni. Il prezzo calmierato per le chirurgiche promesso dal commissario straordinario Domenico Arcuri, il cui solo annuncio aveva provocato un'improvvisa carenza del prezioso prodotto, dato il rifiuto dei commercianti di venderle in perdita, sparisce con il Dl Rilancio. Nell'ultima bozza del provvedimento, infatti, il prezzo massimo per le mascherine triplica, arrivando a quota 1,50 euro. Inoltre c'è il disco verde dall'Istituto superiore di sanità (Iss) alle mascherine fai da te che potranno essere utilizzate dai cittadini e fatte in casa. Insomma in una giornata tutte le certezze acquisite sui dispositivi, la loro capacità filtrante, la scarsa protezione di quelle artigianali e il prezzo al bancone cambiano nuovamente.

La bozza del Dl Rilancio fissa un prezzo massimo consigliato per mascherine e disinfettanti che - scrivono nel documento di lavoro - non può comunque superare alla vendita 1,50 euro per le chirurgiche fino a 9,50 euro per le Ffp3 con valvola. Poi la precisazione del Ministero dello Sviluppo economico. «Non c'è nessuna intenzione di tornare indietro sul prezzo delle mascherine. La parte di testo relativa al tetto per i dispositivi di protezione personale dal Covid - sottolineano - risale a prima dell'ordinanza del commissario Arcuri».

Di sicuro c'è che, con la fase 2, l'uso di questi presidi è divenuto obbligatorio quando si viaggia sui mezzi pubblici o si è comunque in luoghi chiusi. Intanto, però, si potranno utilizzare anche quelle confezionate artigianalmente a partire da magliette o sciarpe, come indicato anche dal Centro per il controllo delle malattie (Cdc) di Atlanta: l'importante è che siano multifiltro e multistrato.

Le più sofisticate mascherine Ffp2 e Ffp3, o anche quelle chirurgiche, sono invece destinate ad usi diversi e devono essere impiegate principalmente dal personale sanitario. I dispositivi con livelli filtranti più complessi, ha spiegato il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro «sono qualificati come dispositivi di protezione individuale e sono costruiti in modo tale, con o senza valvola, per essere in grado di prevenire anche la trasmissione del virus per via aerea». Non sono raccomandate per i comuni cittadini o le normali attività. La popolazione, chiarisce Brusaferro, «può invece usare le cosiddette mascherine di comunità, che non sono quelle chirurgiche, che non hanno degli standard specifici e servono fondamentalmente a ridurre l'emissione di droplets, ovvero delle goccioline attraverso starnuti o tosse. Mettendole proteggiamo gli altri».

Giuseppe Scarpa

