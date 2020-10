LA MISURA

VENEZIA Ieri il premier Giuseppe Conte ha inaugurato la campagna di sensibilizzazione sui social, lanciando il motto La mascherina ci salva, usiamola sempre e l'hashtag #ioindossolamascherina. Ma per introdurre fin da subito l'obbligo di utilizzarla pressoché dappertutto, tranne che a casa, è servito un espediente normativo: in attesa del testo attuativo, infatti, il decreto legge che mercoledì sera è stato approvato dal Consiglio dei ministri, firmato dal presidente Sergio Mattarella e pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha dovuto prevedere un codicillo-ponte che rende già valida la prescrizione fino al dpcm della prossima settimana. Tanto comunque è bastato per contribuire a indurre i contestatori della misura a cercare di disattenderla.

Ecco cosa recita l'articolo 1 del nuovo decreto: «Obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande». Il provvedimento precisa che restano esclusi dalle prescrizioni «i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; i bambini di età inferiore ai sei anni; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità». In caso di inosservanza, le sanzioni vanno da 400 a 1.000 euro.

In sostanza, ora la mascherina va indossata quando si cammina per strada, si sta seduti su una panchina, si aspetta l'autobus o un taxi, si accede a un negozio. Il dispositivo non va messo se si è in auto da soli o con conviventi, o se si va in bici o sul monopattino, altrimenti deve essere utilizzato. Nei bar e nei ristoranti l'obbligo scatta quando si entra e si esce, si va al bagno o alla cassa, mentre viene sospeso al tavolo. A scuola i ragazzi possono levare la mascherina al banco, se sono distanziati di almeno 1 metro, sennò devono usarla, così come durante la ricreazione, per recarsi in bagno o per andare alla lavagna. Nelle fabbriche e negli uffici restano valide le regole già stabilite.

I sostenitori della necessità di indossare il più possibile la mascherina, però, sono sobbalzati nel leggere il passaggio del decreto che prescrive «obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo». È infatti sorto il dubbio: ma allora chi è che può imporne l'uso? In realtà lo stesso Governo, e l'ha già fatto con questo provvedimento, solo che è dovuto ricorrere a una formulazione aggiuntiva, contenuta nell'articolo 5. Qui viene infatti specificato che, «nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri», cioè dei dpcm che disciplineranno il dettaglio delle varie misure (fra cui magari le restrizioni su assembramenti e locali), per i quali Conte si è preso tempo fino al 15 ottobre, entra subito in vigore l'obbligo «di avere sempre con sé» il dispositivo e «di indossarlo».

Ma un critico come il trevigiano Riccardo Szumski, sindaco-medico di Santa Lucia di Piave, ieri ha scritto ai propri concittadini: «Vi comunico che non è previsto l'obbligo dell'utilizzo continuo della museruola all'aperto se siete soli. Aggiungo nemmeno se incrociate qualcuno per pochi secondi. Se la portate sempre per vostra scelta ok, ma non pretendiate che la portino gli altri». E sui social circola il facsimile di una dichiarazione, da presentare asseritamente in caso di controllo, che giustifica il mancato uso della mascherina citando Costituzione, Convenzione di Oviedo, legge antiterrorismo, Testo unico di pubblica sicurezza, schiavi africani in America, processo di Norimberga...

