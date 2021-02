LO SCENARIO

ROMA L'inchiesta dei pm di Roma è l'ultima tegola: gli affari di una lobby che ha contattato per via privata Domenico Arcuri e gestito una fornitura di 1,2 miliardi di euro di mascherine, intascando 72 milioni di provvigioni dalle ditte cinesi, hanno ha ulteriormente indebolito il commissario. Dai banchi dell'opposizione, per Lega e Fratelli d'Italia, era un mantra: Domenico Arcuri deve andare via. E ora che il Carroccio è al governo, nell'agenda di Matteo Salvini, il licenziamento di Arcuri non è passato in secondo piano. Ma la dimostrazione plastica che le quotazioni del commissario siano in picchiata è di qualche giorno fa: il presidente del consiglio Mario Draghi ha indetto un vertice per discutere le misure di contenimento. C'erano tutti: politici e tecnici, ma non Arcuri, che non è stato convocato. A parlare della campagna vaccinale è stato Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità. Il depotenziameto è già in atto. Il mandato del commissario scadrà il 30 aprile, ma presto Arcuri potrebbe essere affiancato da un'altra figura. Forse un militare.

Val.Err.

