I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle rispolverano un vecchio motto della casa: #copiateci. Lo fanno rivendicando la primogenitura della proposta di tamponare tutti, ma anche annunciando un'iniziativa di solidarietà. «È fondamentale assumersi le responsabilità e dare l'esempio», affermano collegati in videoconferenza Jacopo Berti, Manuel Brusco, Erika Baldin, Simone Scarabel e il candidato governatore Enrico Cappelletti. Dice Berti: «Siamo molto contenti che si sia deciso di andare avanti lungo la nostra linea, che è poi quella della scienza». Confida Scarabel: «Sta per sottoporsi al tampone pure mio suocero, medico di base, entrato in contatto con un paziente positivo. I test vanno fatti alla nostra prima linea di quella che è, a tutti gli effetti, la terza guerra mondiale». «Ma non bisogna dimenticare le altre persone a rischio, come certi lavoratori», osserva Baldin. Per il finanziamento di tamponi e mascherine, il gruppo M5s donerà 50.000 euro dei propri emolumenti. «Siamo dalla parte dei veneti, come già dopo il tornado in Riviera del Brenta, il crac delle Popolari, la tempesta Vaia», sottolinea Brusco. «È una goccia nel mare, ma se lo facessero anche gli altri partiti, non sarebbe più solo un'azione simbolica», chiude Cappelletti. (a.pe.)

