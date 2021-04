Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Aprire si può. Con gradualità, con le misure di precauzione come mascherine e distanze che dovremo mantenere anche in autunno, proteggendo sempre di più le persone fragili, soprattutto gli over 65, con i vaccini, ma anche potenziando i test rapidissimi, quelli salivari, da effettuare magari prima di un concerto o di entrare allo stadio. «Mi arrabbio quando sento parlare di rischio non calcolato. Al contrario, c'è una massa di dati, su...