LE MISURE

VENEZIA Il provvedimento entrato in vigore oggi proroga fino al 15 ottobre, «salve ordinanze modificative», le disposizioni emanate il 13 giugno, 26 giugno e 6 luglio.

DISPOSITIVI E BARRIERE

Avanti dunque con l'uso delle mascherine e l'igienizzazione delle mani nei luoghi chiusi aperti al pubblico e all'aperto in caso di assembramenti. Nei cinema e nei teatri si occupa un posto su due, nelle discoteche si balla all'aperto, nei casinò pulizie ogni ora, nelle sale congressi distanze o barriere. Sono ammessi gli sport di contatto e nelle piscine, in caso di attività natatoria, va garantito uno spazio di 7 metri quadrati per ciascuno.

TRASPORTI E PROCESSIONI

I mezzi del trasporto pubblico locale continuano a viaggiare a pieno carico, ma i passeggeri devono utilizzare i dispositivi. Le saune restano aperte, le processioni religiose e rievocative vedono l'obbligo del metro di distanza, la formazione dei lavoratori dipendenti deve rispettare le cautele.

ISOLAMENTI E SANZIONI

In caso di contatti con positivi o rientro da Paesi a rischio, scatta l'isolamento per 14 giorni. Tampone per chi torna da viaggi di lavoro. Sanzione e denuncia se si rifiuta il ricovero. (a.pe.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA