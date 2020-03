I DISPOSITIVI

VENEZIA La prima riconversione è stata attuata da Grafica Veneta. In questo modo sono stati consegnati alla Regione, e quindi ai Comuni, 4.195.320 schermi protettivi, donati per metà anche da altri benefattori. Risulta così raggiunto l'85,5% della popolazione. L'ultima iniziativa è stata annunciata ieri da Legacoop Veneto. Cinque coop venete, insieme ad altre sette a livello nazionale, hanno cominciato a produrre mascherine. Si tratta della capofila veronese Quid, della padovana Giotto e delle realtà rodigine Porto Alegre, Di tutti i colori e Centro Moda Polesano. Ma molte altre sono le aziende interessate e per questo, su iniziativa dell'assessore regionale Gianpaolo Bottacin, è stato promosso il progetto Uni.T.I., che vede appunto insieme l'Università (di Padova), il territorio e le imprese. Con il coordinamento di Fabrizio Dughiero, prorettore al trasferimento tecnologico, l'ateneo supporta la validazione tecnica di mascherine, camici, calzari e altri dispositivi. Nei laboratori universitari vengono svolti i test ed elaborati i rapporti tecnici, necessari alle autorizzazioni. Oltre a Università e Regione, sono coinvolti pure Arpav, Confindustria Veneto, Unioncamere Veneto, Protezione civile, Vigili del fuoco, Inail e Istituto superiore di sanità.

A.Pe.

