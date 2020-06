L'OPERAZIONE

PADOVA Un mese fa 680mila, ora altre 610 mila. La Guardia di Finanza di Padova continua a scovare mascherine illegali, mettendo in serie denunce e maxi-sequestri. L'ultimo blitz porta la firma dei Baschi Verdi, che hanno trovato in un grande magazzino di Pianiga (Venezia) una quantità industriale di dispositivi pronti ad essere venduti. Avevano il marchio che ne attestava la certificazione, ma in realtà non avevano superato nessuno specifico test. Erano tutti illegali.

Gli uomini della Compagnia di Padova sono partiti da un negozio di Mestrino che vendeva mascherine sospette e da lì hanno risalito a ritroso la filiera commerciale arrivando ad un grande magazzino di Pianiga, nella Riviera del Brenta, dove erano stipate centinaia di migliaia di mascherine con il classico marchio di qualità CE, un contrassegno che certifica la conformità ai requisiti per la vendita e l'utilizzo di un prodotto nell'Unione Europea. Solamente dopo aver ottenuto la dichiarazione di conformità rilasciata da un ente accreditato il produttore può apporre quel sigillo di garanzia sulla merce e sul suo imballaggio. Un percorso burocratico che in questo caso non era stato minimamente seguito.

VIA DAL MERCATO

L'intero lotto è stato subito ritirato dal mercato e il titolare del grande magazzino, residente in provincia di Padova, è stato denunciato per il reato di frode in commercio. Le indagini hanno permesso di accertare che la sua società importava le mascherine direttamente dalla Cina ed era lo stesso produttore ad apporre la marchiatura senza esserne legittimato. «Questi interventi - evidenzia il Comando provinciale di Padova - vengono effettuati a garanzia della sicurezza e della salute dei consumatori, nonché del corretto funzionamento del mercato a tutela dei commercianti onesti, sempre troppo spesso danneggiati dalla vendita di prodotti di scarsa qualità a prezzi decisamente competitivi».

Gabriele Pipia

