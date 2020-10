IL CASO

TREVISO Diverse aziende, con lo scoppio dell'emergenza, hanno riconvertito parte della propria produzione per realizzare mascherine e rispondere così al crescente fabbisogno. Ad oggi, solo una quarantina di ditte in tutta Italia, sei in Veneto, producono mascherine lavabili certificate come dispositivo chirurgico da parte dell'Istituto superiore di sanità. Ovvero, coperture per naso e bocca che possono essere riutilizzate più volte, ma al tempo stesso garantiscono un elevato grado di filtrazione batterica, pulizia da microbi e traspirabilità previsto dalle norme, tanto da permetterne l'impiego anche in ambiti di cura e assistenza. A livello commerciale, tuttavia, il mercato è monopolizzato dalle monouso e gli spazi di mercato rischiano di essere ristretti. Quasi un paradosso, dopo gli investimenti sostenuti, pubblici e privati, in tecnologie e formazione.

Nell'immaginario collettivo, la mascherina chirurgica è la pezzuola di tessuto non tessuto. Un concetto duro da scardinare. Se ne sono resi conto, ad esempio alla Tessitura Monti. L'azienda di Maserada sul Piave, in provincia di Treviso, da oltre un secolo produttrice di tessuti per camiceria, attualmente è in amministrazione straordinaria e sta portando avanti un piano di rilancio. Con l'emergenza ha riorganizzato una parte della propria attività per realizzare mascherine in cotone, allestendo un piccolo reparto con una trentina di addetti. Oltre al benestare dell'Iss, ha conseguito anche il marchio CE. Tra sperimentazioni sui materiali (almeno cinque o sei prototipi) e iter autorizzativo, sono stati necessari tre mesi e mezzo. Per le sole certificazioni sono state investite alcune decine di migliaia di euro, senza contare le macchine da cucire apposite e altre apparecchiature per tagliare e piegare il tessuto (la Tessitura, essendo sotto procedura, tra l'altro non ha potuto beneficiare di incentivi statali previsti allo scopo).

«Dispiace soprattutto ci sia grande confusione informativa: le mascherine utilizzate dovrebbero essere quelle che funzionano bene sottolinea il commissario straordinario Fabio Pettinato -. Invece in giro si vede di tutto, come dimostrano anche recenti sequestri. Ancora oggi fatichiamo a far riconoscere i nostri dispositivi chirurgici equivalenti a quelli monouso, nonostante le certificazioni. Indipendentemente dal materiale in cui sono fabbricate, le mascherine indicate come chirurgiche dovrebbero essere solo quelle che rispettano le specifiche normative».

Non a caso, l'industria trevigiana sta studiando il modo di applicare il marchio CE direttamente sul prodotto e non solo nella confezione. Di certo, le lavabili consentono un minor impatto ambientale, a partire dalla produzione di rifiuti. Il Wwf ha stimato che «se anche solo un ragazzo per classe disperdesse la propria mascherina, ogni giorno verrebbero rilasciate in natura 1,4 tonnellate di plastica: ciò significa che a fine anno scolastico sarebbero disperse in natura oltre 68 milioni di mascherine, per un totale di oltre 270 tonnellate di rifiuti plastici non biodegradabili in natura».

La cooperativa sociale Quid, di Avesa, in provincia di Verona, realizza capi di moda e accessori, utilizzando in maggioranza tessuti di recupero messi a disposizione da aziende del settore, dando lavoro a persone in condizioni di fragilità. Conta una decina di negozi diretti (oltre all'e-commerce) e un centinaio di rivenditori multimarca. «Con il lockdown i negozi hanno dovuto fermarsi spiegano dalla onlus e c'era il rischio di dover mettere i nostri lavoratori in cassa integrazione. L'aver riconvertito la produzione ha permesso di non chiudere, se non per un paio di settimane». Uno dei modelli ha ricevuto l'attestazione dell'Istituto di sanità, potenziando poi via via la categoria di filtrazione. «È vero il mercato è al 90% occupato dalle monouso, non siamo tra i pochissimi a realizzare chirurgiche lavabili», confermano.

Sono in poliammide, una particolare fibra plastica semirigida, le mascherine create dalla 3D Fast, società di Padova specializzata in prototipazione rapida e pioniera nella stampa tridimensionale (ad esempio per protesi medicali). Con questo sistema ha prodotto anche le protezioni per bocca e naso. Al culmine dell'emergenza, ne ha sfornate 1200 al giorno andate a ruba. Oggi però il volume si è molto ridotto: «Si sono messi a produrre mascherine monouso anche grandi gruppi industriali, non si può competere. Ci concentriamo su alcuni progetti speciali». Come quello, in collaborazione con università di Padova e altri centri di ricerca, presentato alla Regione, per una mascherina adattabile alla conformazione anatomica del volto dell'utilizzatore, con una sorta di tampone rapido incorporato.

