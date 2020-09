LE MISURE

ROMA Corre ai ripari l'intera regione Campania dopo l'impennata dei contagi da Coronavirus: da oggi sarà obbligatorio portare le mascherine anche all'aperto. Non soltanto nel centro storico di Napoli, ma ovunque. Il governatore Vincenzo De Luca lo aveva annunciato e, a chiusura della tornata elettorale che lo ha visto trionfare, ha firmato l'ordinanza con le nuove regole da rispettare.

La sua decisione, però, non è isolata, perché in diverse parti d'Italia lo stato di allerta sta aumentando in rapporto al numero dei ricoverati in terapia intensiva. E così anche il Lazio sta monitorando la situazione con grande attenzione. I contagi crescono: 230 ieri in tutta la regione, a Roma 148 su 1.786 dell'intero paese. «Ci aspettavamo una ripresa dei casi - ha dichiarato l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato -. Purtroppo ci sono tanti asintomatici in circolazione. Se la curva salirà ancora, c'è l'ipotesi di mascherine obbligatorie all'aperto. È una misura classica che è già stata messa in atto in altre capitali europee quando sono aumentati i casi in modo esponenziale, penso per esempio a Parigi».

I FOCOLAI

A fare la differenza sarà l'indice Rt, che ieri ha raggiunto nel Lazio il valore di 0,85. E qualora arrivasse fino a 1 porterebbe dritti dritti alle mascherine obbligatorie anche all'aperto e durante il giorno. In presenza di focolai concentrati in una struttura o in una singola zona, invece, continueranno a scattare chiusure mirate di strutture, palazzi o zone con una sorta di mini lockdown. Latina e provincia hanno già stabilito che il dispositivo di protezione venga usato ovunque. Nel Sud pontino sono state chiuse anche le scuole. E a Formia, dove l'obbligo era già in vigore, si sta ventilando l'ipotesi di istituire una zona rossa.

Lo stesso sta avvenendo in altre regioni d'Italia: a Foggia, o nel centro storico di Genova. Mentre in Campania, De Luca, in seguito alla riunione dell'Unità di crisi, ha firmato l'ordinanza per l'uso obbligatorio. «Occorre - ha spiegato - ripristinare immediatamente comportamenti responsabili se vogliamo evitare chiusure generalizzate». L'ordinanza avrà valore fino al 4 ottobre, «fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici della Regione». L'uso è imposto «durante l'intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (a esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all'aperto)». Dovrà anche essere rilevata la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici e aperti al pubblico». L'obbligo non varrà per i bambini al di sotto dei 6 anni, e «per i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina e durante l'esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva».

L'ORDINANZA IN VIGORE

Il prossimo step, prima di una eventuale decisione a livello nazionale, è però legato ai dati che il ministero dell'Istruzione fornirà a breve riguardo ai contagi che si sono sviluppati con la ripresa delle scuole. Al momento resta in vigore l'ordinanza emessa a metà agosto dal ministero della Salute, nella quale l'uso della mascherine all'aperto era già obbligatorio dalle 18 alle 6 del mattino in tutti quei luoghi dove non è possibile mantenere il distanziamento. Nel frattempo, si potranno consultare sul sito della presidenza del Consiglio i dati sulle forniture di materiali e dispositivi di protezione individuali già distribuiti dal commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri, nei 18.936 istituti scolastici. I dati verranno aggiornati ogni 48 ore.

Cristiana Mangani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA