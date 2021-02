IL VADEMECUM

CORTINA (BELLUNO) Basterà avere con sé la mascherina, sempre obbligatoria all'aperto, gli sci o lo snowboard e la voglia di calcare la neve. Non sarà richiesto il tampone, né sono previste altre prescrizioni per chi dal 15 febbraio vorrà utilizzare gli impianti di risalita. Al momento i gestori del Veneto non hanno indicazioni chiare sul numero chiuso in pista (il Cts lo demanda alle regioni). Circostanza che rende impossibile, per ora, stabilire se gli accessi agli impianti andranno gestiti attraverso prenotazione o in altro modo. Le prescrizioni per poter raggiungere le Dolomiti, invece, sono quelle legate alla mobilità e quindi al colore delle regioni. Un dettaglio che non è di poco conto quando si parla di sci: ieri c'è stata una assemblea dei comprensori del Dolomiti Superski, il grande carosello che unisce aree sciistiche delle tre province di Belluno, Bolzano e Trento. Non sono state prese decisioni, ma è stata unanime l'apprensione. Gli impianti dell'Alto Adige, che fatturano il 60% del Dolomiti Superski, non apriranno, creando ulteriori problemi, soprattutto nelle valli confinanti. Basta pensare ad Arabba, estremo lembo del Bellunese, incuneata fra la trentina Fassa e la altoatesina Badia.

L'ALTRO FRONTE

«La capienza delle cabinovie e delle funivie dovrà essere al 50% - spiega Renzo Minella, presidente Veneto dell'Associazione nazionale esercenti funiviari - così la sera stessa della riapertura gireranno immagini che potranno indurre a chiudere di nuovo, immediatamente». E proprio i gestori degli impianti sottolineano quale sia la (possibile) limitazione più rilevante alla voglia di neve: il riavvio degli impianti. Che al momento non è scontato. «Noi apriremo, quando ce lo permetteranno, ma lo faremo soltanto per onor di firma, per la nostra immagine, perché siamo parte di un sistema, con gli altri operatori turistici della montagna. Siamo però consci delle conseguenze: l'apertura dei nostri impianti significherà incrementare le perdite di una stagione ormai deficitaria, non certo recuperare il disavanzo».

MANCA IL VIA LIBERA

«Il Comitato tecnico scientifico - prosegue - ha solamente approvato le linee guida, il regolamento da applicare per riattivare gli impianti. Vogliamo sapere la data esatta, che deve essere stabilita con un Dpcm del governo. Bisogna vedere se ci sarà la mobilità fra le regioni: se non c'è, mi chiedo per chi apriamo. Mi dispiace che sia esplosa subito una campagna sull'apertura dello sci. Si è scatenato un delirio, siamo sommersi da telefonate, ma noi non sappiamo dare risposte serie. E con noi gli albergatori, i maestri di sci e tutte le altre categorie coinvolte. In questo fine settimana mi aspetto code di auto che salgono in montagna, visto che siamo finalmente in zona gialla. Da lunedì ci troveremo a dover rifare i conti, per vedere le conseguenze di questo assalto».

I LIMITI

«Quando apriremo conclude Minella avremo un forte afflusso nelle giornate di sabato e domenica, ma nulla durante la settimana, perché mancherà del tutto il turista straniero. Ci saranno pochi week end, con grandi afflussi di sciatori, che potranno lamentarsi per i disservizi, derivanti soprattutto dalle linee guida adottate dal Cts». Insomma se sci sarà prima ancora della mascherina servirà grande pazienza.

