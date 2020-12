IL CASO

ROMA L'annuncio è arrivato in serata: con un'ordinanza regionale da oggi l'Abruzzo torna ad essere arancione. E, quindi, l'Italia ad essere quantomeno formalmente fuori dalla zona rossa. Nessuna Regione infatti ora è in lockdown.

Un passo in avanti che però si configura anche come l'ennesimo scontro tra governatori ed esecutivo. L'ordinanza abruzzese infatti è stata il frutto di una mossa a sorpresa che il governatore eletto tra le fila di Fratelli d'Italia Marco Marsilio ha deciso di intraprendere «senza assolutamente alcun appoggio da parte dell'esecutivo» come chiariscono fonti di governo.

Marsilio ha infatti scelto di anticipare i tempi di naturale decorrenza dell'ordinanza che imporrebbe al territorio la colorazione rossa almeno fino al prossimo 9 dicembre e di iniziare «un percorso» verso una riapertura graduale. Ci sarà infatti una prima fase, da domani, che coinvolge solamente le attività commerciali e i negozi di vendita al dettaglio. E una seconda che invece riguarderà le scuole. Solo queste dovranno attendere mercoledì il completamento del decorso «dei 21 giorni in zona rossa». Lo si legge nella nota con cui Marsilio ieri ha definito il tutto e rimarcato di aver interloquito a lungo con il ministro Roberto Speranza sul tema. Un breve testo in cui si chiarisce inoltre - come evidente già dal tempismo e dalle modalità - che il provvedimento è in pratica pensato per avvantaggiare i commercianti: il governatore ha «ritenuto di doversi assumere la responsabilità di evitare che un'applicazione letterale delle norme vigenti provocasse all'Abruzzo un trattamento sproporzionato e dannoso».

Un modus operandi che, fanno sapere dal governo, «è stato inopportuno». L'esecutivo, pur non commentando in maniera ufficiale le decisioni del governatore, ha infatti tenuto ad evidenziare il suo disappunto ricordando come la regione Abruzzo avesse già ottenuto di anticipare «l'ingresso in zona rossa rispetto all'ordinanza del governo» facendo accettare come data d'inizio delle restrizioni il 18 novembre, giorno dell'ordinanza di Marsilio, e non il 20 novembre, quando la cabina di regia l'ha convalidata con i dati. In questo modo quindi, il governatore, in accordo con il governo, aveva già guadagnando due giorni.

Ieri però, affidandosi ai nuovi dati che segnano alcuni lievi miglioramenti, Marsilio ha deciso di forzare la mano finendo con l'irritare il governo che sta ora valutando se provare a bloccare l'iniziativa impugnandola.

Al momento, come trapela da fonti vicine all'esecutivo, nonostante la riprovazione, non si dovrebbe optare per lo scontro frontale con il governatore abruzzese. «I tempi tecnici per impugnare l'ordinanza, passando prima per l'avvocatura dello Stato e per il Tar, non ci sono» spiegano. E quindi l'ipotesi più accreditata sul tavolo dei due ministri interessati, il titolare degli Affari Regionali Francesco Boccia e quello della Salute Roberto Speranza, è l'invio di una comunicazione formale. «Una lettera - spiegano - che metta nero su bianco come la responsabilità» in caso di un nuovo peggioramento della situazione «sia da attribuirsi al solo governatore Marsilio». Non a caso, ha spiegato Boccia, «se la regione Abruzzo decide autonomamente di andare in zona arancione da domani mattina sarà diffidata». Dichiarazioni a cui lo staff di Marsilio ha immediatamente risposto facendo sapere di tirare dritto: «Il governo può solo impugnare l'ordinanza».

Nella fila dell'esecutivo c'è quindi amarezza perché così, dopo settimane passate a mediare, si tradisce quel seppur minimo spirito di collaborazione che con grande difficoltà si era riuscito a creare per iniziare ad abbattere i numeri.

Numeri che in Abruzzo ieri hanno segnato ancora miglioramenti con 294 nuovi casi su 4.701 tamponi, per una percentuale di positività del 6,2% (in calo dal 7,2% delle ventiquattrore precedenti), e cali anche per gli attualmente positivi (-159) e i ricoveri in terapia intensiva (-2). Ci sono però ancora problemi per il parametro della «resilienza dei servizi sanitari regionali». In particolare le terapie intensive registrano un affollamento superiore al 40%, quando il dato considerato limite è fermo al 30%.

Francesco Malfetano

