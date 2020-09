L'AGGRESSIONE

SAN DONÀ DI PIAVE (VENEZIA) Ha tentato di violentare un'anziana clochard e poi l'ha rapinata di cellulare e denaro contante. È successo la notte scorsa alla stazione ferroviaria della cittadina veneziana. Vittima una senzatetto di 73 anni, originaria dell'Est Europa e più volte vista nel Sandonatese a chiedere qualche spicciolo per riuscire a tirare avanti. Il carnefice è un 34enne di origine marocchina, in Italia senza fissa dimora, con svariati precedenti tra stupefacenti, resistenza, danneggiamento, violazione delle norme sull'immigrazione clandestina; ora dovrà rispondere di violenza sessuale e rapina.

l fatto è avvenuto la notte scorsa. A scoprirlo una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile che, transitando per il controllo consueto di uno dei punti sensibili della città (qui si pratica soprattutto lo spaccio di sostanze stupefacenti), quello della stazione ferroviaria per l'appunto nota la donna con il volto tumefatto e sanguinante e con gli abiti parzialmente lacerati. Si fermano per soccorrerla e riescono a farsi raccontare quanto accaduto. L'anziana riesce a riferire che uno straniero l'aveva aggredita sessualmente, per poi portarle via quanto aveva nella borsa, ovvero il cellulare e i venti euro in contanti. L'uomo, del quale riesce a fornire vari dettagli poi tornati utili alle indagini, l'ha avvicinata, quindi colpita con un pugno al volto, trascinata in un posto appartato della stazione ferroviaria, dove ha tentato di violentarla. Non è riuscito completamente nel suo intento, per la strenua resistenza della donna.

I militari hanno fatto intervenire l'ambulanza del Suem 118, che ha portato donna al pronto soccorso dell'ospedale cittadino per le cure del caso. Con le informazioni raccolte è iniziata la caccia all'uomo in tutto il territorio finché, nelle prime ore della mattinata, l'uomo è stato trovato all'interno della casa disabitata di via Ereditari, situata a poche centinaia di metri dal luogo in cui si è consumato il reato; il 34enne marocchino, di cui non sono state fornite le generalità, indossava ancora gli abiti che aveva quando ha aggredito la donna. Grazie ai gravi indizi a suo carico ulteriormente raccolti, è stato sottoposto a fermo. Sequestrati gli indumenti indossati dalla vittima e dall'aggressore per ulteriori approfondimenti tecnico-scientifici. La donna, vista la sua situazione di disagio, è stata collocata in struttura protetta. Per l'uomo, invece, si sono aperte le porte della casa circondariale di Venezia su disposizione dell'Autorità Giudiziaria che dovrà decidere sulla richiesta di convalida del fermo effettuato dai Carabinieri.

Fabrizio Cibin

