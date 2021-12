IL CASO

ROMA Hanno dato l'allarme sparando alcuni colpi in acqua, poi hanno reagito a quello che pensavano essere un attacco di pirati: i due marò Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, nel febbraio 2012, avrebbero rispettato le regole di ingaggio. E, comunque, non ci sono prove sufficienti per sostenere un processo a loro carico con l'accusa di omicidio, per la morte dei due pescatori indiani raggiunti dai proiettili del febbraio del 2012 al largo delle coste del Kerala, nell'India sud occidentale. Con queste motivazioni, la Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione del caso: il procuratore Michele Prestipino e il pm Erminio Amelio hanno trasmesso al gip l'articolata richiesta con la quale chiedono di fare cadere le accuse.

Una svolta accolta con emozione dai due indagati. «Voglio stringervi tutti e non solo virtualmente, ma fisicamente, perché non ho dimenticato quanto vi siete spesi per noi», ha scritto ieri su Facebook Latorre, mentre i familiari di Girone si auspicano che «questa vicenda si concluda presto e possa tornare la serenità». Anche la Corte suprema indiana ha chiuso tutti i procedimenti contro i marò, dopo il deposito del risarcimento di 1,1 milioni di euro a titolo di risarcimento per i parenti dei due pescatori, concludendo la vicenda che ha messo a dura prova i rapporti tra l'Italia e l'India. Nel 2020 i giudici della Corte permanente di arbitrato dell'Aja avevano riconosciuto l'immunità funzionale ai marò, che erano impegnati in una missione per conto dello Stato italiano, che ha dovuto pagare il risarcimento. Per quanto riguarda i risvolti penali, i giudici avevano stabilito la giurisdizione della Procura di Roma.

Quasi dieci anni dopo i fatti - e dopo un lungo periodo di detenzione in India per i due fucilieri - è arrivata la richiesta di archiviazione del procedimento. I magistrati romani sono giunti alla conclusione che non si può procedere alla richiesta di processo, perché esistono dei limiti procedurali insormontabili. Gli accertamenti svolti all'epoca dei fatti in India non sono utilizzabili: dalle autopsie sui due pescatori morti, i cui corpi sono stati cremati, agli esiti degli esami balistici, che sono stati svolti con regole che non sono compatibili con quelle italiane. Si tratta di attività irripetibile, la cui assenza negli atti causa un gap probatorio importante per la ricostruzione dei fatti.

Stesso discorso vale per quanto riguarda «l'assunzione di testimonianze e carte» non sufficienti ad attribuire in modo univoco il fatto ai due indagati. Nella richiesta di archiviazione gli inquirenti fissano, comunque, alcuni paletti. In particolare i magistrati affermano, anche alla luce di una serie di accertamenti tecnici, che gli indagati quel giorno rispettarono le regole di ingaggio. I marò videro arrivare il barchino e quando si trovava ad una distanza di 90-100 metri dalla Enrica Lexie mostrarono le armi per poi sparare i primi colpi in acqua. I due hanno, quindi, pensato di essere sotto attacco, come confermato dal personale indiano a bordo della nave sentito dagli inquirenti italiani. Una ricostruzione ribadita dagli stessi indagati nel corso degli interrogatori svolti nel luglio scorso.

Nel fascicolo di indagine sono presenti anche i verbali del primo interrogatorio svolto 9 anni fa. «Abbiamo sparato 7-8 colpi in mare per scoraggiare l'avvicinamento di un'imbarcazione diversa da quella mostrata dalle autorità indiane», raccontarono all'epoca i due militari.

