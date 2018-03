Maritan condannato a 14 anni per omicidio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SENTENZAVENEZIA Colpevole di omicidio volontario e porto abusivo di coltello. Silvano Maritan, un tempo boss incontrastato del Veneto Orientale, è stato condannato dalla Corte d'Assise di Venezia a 14 anni e 4 mesi di reclusione per aver ucciso Alessandro Lovisetto il 13 novembre 2016, in pieno centro a San Donà di Piave. La sentenza è stata letta ieri sera, dal presidente Stefano Manduzio, poco prima delle 20, dopo quattro ore di camera di consiglio, a conclusione di un processo proseguito per numerose udienze, nel corso del quale il...