Mario Pozza, presidente Unioncamere Veneto, il premier ha appena detto che la manovra 2020 è ambiziosa, una svolta per il Paese. Ne è convinto?«Vedo tanti sì in questa manovra. Tanti sì nel senso di Salvo Intese...».Per forza, è una manovra che il governo sottopone al vaglio dell'Europa...«Temo correzioni sostanziali. E vedo poca attenzione alle imprese, alla sostanza, e molta attenzione alla demagogia».Ma la sterilizzazione dell'aumento Iva, non è quello che chiedevano le imprese?«Certo, la sterilizzazione va bene, ma il problema...