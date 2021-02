Mario Draghi la indica come una riforma «che non si può procrastinare». Ma prima di parlare delle tante cose da fare, ci tiene a sottolineare la capacità «di resilienza» dimostrata dalle amministrazioni pubbliche periferiche e centrali durante la pandemia, «grazie a un impegno diffuso nel lavoro a distanza e a un uso intelligente delle tecnologie». Un apertura di credito al pubblico impiego in grado anche di raffreddare immediatamente il clima che stava già per incendiarsi a causa di una vecchia intervista rilasciata tempo fa dal neo ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta, e passata come attuale, nella quale il nuovo inquilino di Palazzo Vidoni mostrava tutto il suo scetticismo sullo smart working. Un tentativo, lo aveva bollato lo stesso Brunetta, «di avvelenare i pozzi». Ma chiarendo anche che il lavoro a distanza ha permesso alle amministrazioni di continuare a erogare i propri servizi durante la pandemia,

LA FRAGILITÀ DEL SISTEMA

Draghi non ha voluto nascondere in nessun modo la «fragilità del sistema delle pubbliche amministrazioni e dei servizi di interesse collettivo». Una realtà, ha detto, «che deve essere rapidamente affrontata». Durante la pandemia, nonostante lo sforzo profuso da ministeri, Comuni, Regioni, Inps, Agenzie fiscali, si è formato un arretrato consistente. Non ci sono solo i 50 e passa milioni di atti di accertamento e di cartelle esattoriali bloccate dalla legge, ci sono atti do ordinaria amministrazione che si sono accumulati sulle scrivanie virtuali dei funzionari pubblici. Solo per fare un esempio, per un dipendente pubblico andato in pensione non è raro che il primo assegno tardi anche di qualche mese. Senza contare le notizie quotidiane dei ritardi nei pagamenti della Cassa integrazione ai lavoratori lasciati a casa dall'emergenza sanitaria.

Ma ci sono permessi da rilasciare alle imprese, autorizzazioni, atti da rinnovare, opere da approvare ferme da mesi. Per Draghi, dunque, lo smaltimento dell'arretrato accumulato durante la pandemia è «particolarmente urgente». Agli uffici pubblici «verrà chiesto di predisporre un piano di smaltimento dell'arretrato e comunicarlo ai cittadini».

LE TAPPE DELLA RIVOLUZIONE

Rimessi in pari gli uffici con il loro lavoro, si potrà procedere alla riforma della Pubblica amministrazione. Una riforma che avrà due linee guida. La prima riguarda gli investimenti in connettività con la realizzazione di piattaforme efficienti e di facile utilizzo da parte dei cittadini. Nel Recovery plan lasciato in eredità dal precedente governo ci sono delle risorse a questo dedicate: 7,95 miliardi per la digitalizzazione, suddivisi in 5,57 miliardi per la Cittadinanza Digitale, Servizi e Piattaforme Abilitanti, 1,25 miliardi per le Infrastrutture digitali e cyber security, 1,13 miliardi per i Dati e l'interoperabilità. Ma c'è da capire se verso la Pubblica amministrazione saranno dirottati anche i 4,75 miliardi oggi previsti per il cashback voluto da Giuseppe Conte.

La seconda priorità della riforma della Pubblica amministrazione sarà l'aggiornamento continuo del personale e nuove assunzioni che abbiano le «migliori competenze». I concorsi pubblici saranno riformati in modo che sia rapido non solo il loro svolgimento, ma anche l'entrata in ruolo dei vincitori. «Senza costringere», ha detto Draghi, «a lunghissime attese decine di migliaia di candidati».

