Marini congela l'addio Ira Pd: tradisce i patti

IL CASOROMA In via riservata ancora continua a dire che si dimetterà, che vuole solo aspettare il 26 maggio. Ma ormai nel Pd nessuno le crede e monta la rabbia: Catiusca Marini in seguito all'inchiesta sui concorsi all'ospedale di Perugia aveva annunciato il suo passo indietro ma ieri l'Assemblea legislativa dell'Umbria ha respinto le sue dimissioni. Lei stessa ha votato per rimanere al suo posto. Undici sì alla mozione della mozione della maggioranza, la sua firma è stata determinante per far passare l'atto. Ha ora 15 giorni per decidere...