Marina, il nodo del capo di Stato Maggiore il favorito per la nomina è Cavo Dragone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCONTROROMA La data per il passaggio di consegne è già stata fissata per il 21 giugno, ma la nomina del nuovo capo di Stato maggiore della Marina militare non seguirà un percorso lineare e facile. Così come ogni decisione del governo giallo-verde, anche in questo caso le posizioni sono contrapposte. Persino all'interno delle stesse coalizioni, dove il ministro Elisabetta Trenta sembra avere a cuore la posizione di un ammiraglio che non è esattamente quello scelto dal premier Giuseppe Conte, e soprattutto non dal Colle. Sebbene il vero...