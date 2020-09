MARE JONIO

VENEZIA La nave veneta Mare Jonio riprende le attività di ricerca e soccorso dei migranti. Ieri l'imbarcazione dell'organizzazione Mediterranea Saving Humans, di cui fanno parte anche gli attivisti Luca Casarini e Beppe Caccia, ha lasciato la Sicilia ed è tornata nel Mediterraneo centrale. «Di fronte alla criminalizzazione della flotta della società civile che viene costantemente ostacolata dal governo italiano e dai governi europei afferma l'armatore e portavoce Alessandro Metz la risposta migliore che possiamo dare è una sola: tornare in mare, innanzitutto e sempre a tutela della vita e dei diritti di donne, uomini e bambini che affrontano il mare per fuggire dall'inferno libico».

L'ANNUNCIO

Nel pomeriggio è stato dato l'annuncio, quando la nave si trovava ormai in acque internazionali. Secondo l'ex assessore veneziano Caccia, che si trova a bordo insieme a Casarini, sono due i punti essenziali che caratterizzano questa ripartenza: «Primo, la Mare Jonio torna in mare per contrastare l'attacco governativo alle attività civili di soccorso, come le navi fermate nei porti con pretesti burocratico-amministrativi e, da ultimo, il divieto di volo per l'aereo di osservazione Moonbird. Lo facciamo nel momento in cui i governi europei mostrano il loro volto peggiore: il campo di Moria in Grecia, il caso del mercantile Maersk Etienne a Malta, le deportazioni in Libia finanziate dall'Italia. Secondo, al comando della nave c'è Pietro Marrone, l'uomo di mare siciliano che il 18 marzo 2019 aveva disobbedito alla politica inumana dei porti chiusi entrando a Lampedusa con le persone salvate da Mediterranea». A gennaio la Procura di Agrigento aveva chiesto per lui e Casarini il proscioglimento dalle accuse.

