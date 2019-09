Mare Jonio, pronta la denuncia contro Salvini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMERGENZALAMPEDUSA «Queste cose non vogliamo più vederle. Non è umano. Fate scendere subito questi esseri umani». Nel pieno delle faticose trattative per la formazione del governo, il segretario del Pd, Nicola Zingaretti batte un colpo sulla Mare Jonio, bloccata da tre giorni a Lampedusa con 34 migranti a bordo dal divieto di sbarco del ministro dell'Interno Matteo Salvini, sottoscritto anche dai colleghi stellati Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli.Ma non c'è solo la Mare Jonio. La Eleonore di Mission Lifeline è ferma da 5 giorni...