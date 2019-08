Mare Jonio, manca l'acqua «È emergenza sanitaria»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA C'è il rischio di «emergenza igienico-sanitaria» a bordo della Mare Jonio. Per questo dalla nave di Mediterranea saving humans chiedono di entrare in porto. Ma il via libera, per i 34 profughi rimasti a bordo, non c'è: è sempre in vigore il divieto di sbarco firmato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini e dai suoi colleghi Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli. Nella tarda serata di giovedì - col mare mosso - sono stati fatti scendere a Lampedusa bambini, donne incinte, persone vulnerabili. In tutto 64 persone. Dei 98...