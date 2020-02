segue dalla prima pagina

(...) di prezzi unitario. Un asse che aveva mosso a Chioggia oltre 250 chili di droga in una anno e mezzo: 70 di cocaina, 150 di marijuana e 35 di hashish.

Figure centrali del sistema i mediatori: Marco Di Bella, 52 anni, e Raffaele D'Ambrosio, 44 anni, costituivano il primo nucleo. A questo si aggiungevano altri due filoni, quello di Alessandro Carisi, 36 anni, e quello di Sandro Furlan, 65 anni, detto Cire, leader degli Ultras dell'Union Clodiense e dirigente di una società di pugilato in cui si allenava anche il figlio Giorgio. Loro erano l'anello di raccordo tra i fornitori e i venditori. Della prima categoria facevano parte Icham Kafi, 45 anni, per cocaina e hashish, i fratelli Zakaria e Hassna Sadellah, 31 e 35 anni, per la marijuana. Ma non erano i soli a portare la droga in città: Furlan, insieme al figlio Giorgio, 26 anni, aveva un proprio canale sempre per la marijuana mentre un secondo filone di approvvigionamento per la cocaina arrivava da Roberto Lazzaretto, 53 anni di Albignasego (Pd), e Stefano Tommasi, 42 anni di Venezia, con l'aiuto dei due corrieri sloveni Juri Jerma, 52 anni, e Tomaz Basznec.

L'AREA BALCANICA

La droga, infatti, arrivava quasi tutta dall'area balcanica. Poi, i capitali accumulati venivano reinvestiti all'estero, alle Canarie. In queste ore, i finanzieri del Gico stanno sequestrando appartamenti e conti correnti a Tenerife per cifre milionarie. Le figure interessate dalle perquisizioni, tra indagati, arrestati e figure vicine ai coinvolti, sono circa un centinaio. Poi c'erano i venditori. Ingri Varagnolo, 65 anni, in questo è una figura apicale. Lo prova un'intercettazione tra lui e la sua compagna, Caterina Hutsulyak. È lei a dirgli: «Se hai intenzione di fermarti fai bene, così mezza Chioggia smette di tirare». Gli altri pusher sono Nicoletta Nordio, 44 anni, e Cristian Moscheni, 29 anni, che acquistavano grandi quantità D'Ambrosio e Di Bella per poi rivenderle su strada, così come Umberto Pugiotto, 47 anni, Luca Bellemo, 31 anni, Laura Bonivento, 36 anni di Rosolina (Ro), e Andrea Boscolo Cegion, 44 anni di Porto Tolle (Ro), Marco Nordio, Andrea Tiozzo Meo Ambrosi, 41 anni, chef in un noto ristorante della città. E ancora: Damiano e Lino Frezzato, 59 e 53 anni, Luca Tiozzo Celi 35 anni, e Floriano Stifani, 44 anni. Quest'ultimo, detto il carabiniere o il rosso è un militare dell'esercito di Treviso: oltre ad acquistare, millantava di vendere la droga acquistata da Tiozzo e da Di Bella ai suoi colleghi. In un'intercettazione, Di Bella dice a Stifani di non avere a disposizione tagli piccoli di sostanza da vendergli. A quel punto il rosso esclama: «E adesso ai miei colleghi cosa gli do?» Durante le perquisizioni, inoltre, sono stati effettuati anche tre arresti in flagrante (che portano, quindi, a 28 il numero totale di provvedimenti): si tratta di Lucio Cavallarin, sempre di Chioggia, trovato con mezzo chilo di cocaina in casa, del padovano Cristian De Pascalis, che nascondeva 4 chili di marijuana e di Stefano Lazzaro, di Due Carrare (Padova), che aveva con sé un altro etto di cocaina.

I NUMERI

A far scattare l'operazione Tsunami, in realtà, sono stati i numeri. Stando ai dati dell'Ulss, infatti, il consumo di cocaina in città è il più alto dell'area metropolitana: 11 casi su diecimila abitanti, più del doppio rispetto a quelli di Venezia. Gli assuntori di polvere bianca, negli ultimi anni, hanno raggiunto e superato abbondantemente quelli di eroina: i nuovi ingressi al Serd per cocaina nel 2018 a Chioggia sono aumentati del 50%, mentre quelli per eroina sono rimasti fermi al 18%. «Non solo - commenta il comandante dei carabinieri di Chioggia, Francesco Barone - noi abbiamo numeri importanti di maltrattamenti in famiglia e violenze domestiche. Quasi sempre, legati all'assunzione di stupefacenti». L'operazione ha ricevuto gli elogi del presidente della Regione Luca Zaia. «Una giornata radiosa per la legalità - dice il governatore - Mai come in questo caso si può parlare di maxioperazione, condotta con la solita maestria. È stato sferrato un colpo da ko a un ramificato sistema di seminatori di morte. Non è il primo, e non sarà l'ultimo. I milioni di veneti per bene - conclude il Presidente della Regione - ringraziano e attendono con certezza il prossimo blitz».

Davide Tamiello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA