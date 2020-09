IL RETROSCENA

VENEZIA La domanda che tutti si fanno in casa della Lega è: perché Roberto Marcato, il Bulldog del Carroccio, il recordman di preferenze che per ringraziare i suoi elettori ha scritto 11.660 ve vojo ben!, è andato così giù con l'accetta? Con chi ce l'ha? All'indomani del trionfo di Luca Zaia, l'assessore Marcato ha dichiarato: «Sarò violento con questi presunti leghisti che hanno avuto come obiettivo solo la poltrona, e che hanno fatto i salti mortali per essere candidati nella Lista Zaia. Chi è iscritto alla Lega, chi è un militante deve essere orgoglioso di essere candidato da questo partito, e invece per qualcuno non è stato così, per fortuna non tutti sono stati eletti». E, riferendosi al proprio ruolo nel partito facendo parte del direttorio assieme al segretario Lorenzo Fontana, al vice Nicola Finco e a Luca Zaia ed Erika Stefani, ha rincarato: «Da dirigente della Lega verso queste persone non avrò pietà e si dovrà andare ad una verifica delle posizioni, perché un partito è tanto più forte quanto più si rispettano le regole. E un militante della Lega al momento dell'iscrizione firma un contratto con diritti e doveri, che devono venire rispettati». Concetto ribadito ieri al Gazzettino: «Non esiste che quando fa comodo non si voglia essere candidati nella lista della Lega perché quella di Zaia tira di più». Ma perché queste parole e perché adesso? Adesso, dice Marcato, perché in campagna elettorale non si fanno polemiche. Sta di fatto che in casa della Lega da giorni si sta cercando di capire chi c'è nel mirino. Dinamiche solo padovane? O venete? Parecchie le ipotesi. Ad esempio: l'assessore Gianpaolo Bottacin che è stato rieletto in Lista Zaia e a qualcuno avrebbe fatto notare che le sue 9.078 preferenze valgono di più delle 11.660 di Marcato perché Belluno ha meno di un quarto degli abitanti di Padova. Solo che se Bottacin fosse stato eletto in lista Lega, entrando poi in giunta, avrebbe liberato il posto per Franco Gidoni, rimasto escluso. Altre ipotesi: le presunte mire di ingresso nell'esecutivo di Palazzo Balbi del padovano Fabrizio Boron, sempre Lista Zaia, quando secondo alcuni, se non altro per il ruolo di presidente della commissione Sanità, avrebbe dovuto impegnarsi per la Lega. Idem Roberto Ciambetti, dirottato nella lista del presidente per il sovraffollamento vicentino. In attesa di capire come si espliciterà la violenza di Marcato nei confronti dei presunti leghisti, raccontano che in alcune sezioni la tensione sia già salita. Mentre ambienti vicini al presidente riferiscono che tutto questo abbia infastidito, e non poco, Luca Zaia. (al.va.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA