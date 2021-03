IL CASO

Una beffa del destino. «Così deciso in Camera di Consiglio il 20 ottobre 2020». Diego Armando Maradona non è un evasore, la Corte di Cassazione lo ha stabilito dieci giorni prima del suo sessantesimo compleanno e trentasei giorni prima della sua morte. La sentenza depositata ieri, firmata dal presidente Lucio Napolitano, è una piena riabilitazione dopo anni di polemiche. L'ha letta il suo avvocato napoletano, Angelo Pisani, che nel 2013 aveva intrapreso con il professore Angelo Scala questa battaglia contro il fisco che considerava l'ex capitano del Napoli debitore per 40 milioni. E si è commosso. «Perché è stata fatta finalmente giustizia. Aveva ragione Diego, che sempre aveva dichiarato la propria innocenza, e io sono onorato di essere stato al suo fianco. È una sentenza che finalmente restituisce onore e dignità a Maradona, che mai più potrà essere etichettato come evasore fiscale. Dispiace solo che in tutti questi anni gli uffici dell'amministrazione finanziaria non abbiano mai voluto ascoltare le ragioni della difesa di Maradona e negato ogni istanza in autotutela per un innocente perseguitato e strumentalizzato», le parole del legale.

Tra Maradona e il fisco il durissimo confronto era iniziato trent'anni fa. Nel 92 venne fatto un accertamento a carico della Diarma, la società che curava l'immagine di Diego, in quel periodo vicino al trasferimento al Siviglia dopo avere scontato la squalifica per doping subita a Napoli nel 91. Si ipotizzò un'evasione per 5 miliardi di lire, però i legali dell'argentino chiarirono: «Non dobbiamo nulla». La questione era molto complessa. Nel mirino del fisco, fin dalla metà degli anni 80, c'erano i pagamenti effettuati dal Napoli all'estero per i diritti di immagine di tre calciatori stranieri: Alemao, Careca e Maradona. Sei erano stati gli avvisi di accertamento a carico di Diego negli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 e 1990. Secondo l'Agenzia delle entrate si trattava di pagamenti in nero. Gli avvocati del Napoli e di Alemao e Careca presentarono i ricorsi, accolti dalla Commissione tributaria di secondo grado nel 1994. E Maradona? Chi assisteva Diego non lo fece e il presunto debito venne ingigantito dagli interessi di mora, arrivando - era il 1999 - a 60 miliardi di lire. Secondo l'avvocato Pisani, Diego era nell'assoluta impossibilità di interessarsi della questione perché ricoverato a Cuba, dove periodicamente si recava per disintossicarsi dalla cocaina. Ignorati tre avvisi, il caso era esploso quando Maradona aveva cominciato a venire in Italia con maggiore frequenza per impegni televisivi o pubblicitari. E i finanzieri intervenivano per sequestrare i suoi compensi, in alcuni casi anche un Rolex e un orecchino (acquistato poi all'asta dall'ex calciatore Miccoli).

Mentre la cifra della presunta evasione lievitava (quattordici anni fa era di 34 milioni, dei quali 20 di interessi di mora), Maradona fu avvicinato dall'avvocato Pisani. E a Dubai, dove si era trasferito per allenare una squadra locale, cominciò a studiare il cambio di strategia: basta con il silenzio, via alla battaglia legale. La tesi di Pisani era questa: quanto è stato deciso per Alemao e Careca deve valere anche per Maradona e, se il datore di lavoro (Calcio Napoli, 1995) ha aderito al condono fiscale, deve beneficiarne anche il dipendente (l'argentino).

Francesco De Luca

