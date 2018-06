Manzato, il filosofo verde che viene da lontano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TREVISO È l'inventore delle Frattocchie in salsa leghista. Laddove per Frattocchie si indende la celebre scuola che formava i quadri del partito comunista ai tempi d'oro delle bandiere rosse. Nato a Oderzo in provincia di Treviso il 19 maggio 1966, Franco Manzato è un leghista della prima ora. Nel 2000 viene eletto consigliere regionale ed è riconfermato nel 2005 e 2010, dal 2002 al 2005 è stato capogruppo del partito. È stato assessore all'Agricoltura e vicepresidente della Giunta regionale quando Luca Zaia divenne ministro e si...