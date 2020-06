LO SCONTRO

VENEZIA È finito in Procura lo scontro fra Jacopo Berti e Domenico Mantoan sul caso tamponi che ha visto protagonista Andrea Crisanti. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Veneto è stato querelato per il comunicato con cui il 22 febbraio aveva vivacemente criticato l'ormai famosa lettera del direttore generale della Sanità al responsabile dell'unità di Microbiologia e Virologia dell'Azienda Ospedaliera di Padova, con cui gli chiedeva conto dell'annunciata intenzione di sottoporre al test anche le persone asintomatiche provenienti dalla Cina. L'esponente dell'opposizione consiliare aveva chiesto la rimozione del dirigente regionale, il quale è passato al contrattacco sostenendo di essere stato diffamato.

IL CARTEGGIO

A rendere noto il carteggio dell'11-12 febbraio era stato proprio Berti, all'indomani dello scoppio del focolaio a Vo'. Una decina di giorni prima, Mantoan aveva chiesto a Crisanti (e pure al dg Luciano Flor) spiegazioni sull'iniziativa di cui aveva letto sulla stampa, ricordando che la spesa non rientrava «tra le prestazioni coperte dal fondo del Ssn (Servizio sanitario nazionale, ndr.»). Nella sua risposta, il professore aveva precisato di aver espresso un parere, «che non rinnego», ma aveva anche assicurato di essersi limitato «ad effettuare il saggio diagnostico in persone sintomatiche o pauci sintomatiche», come da indicazioni.

LE CARTE BOLLATE

In realtà in recenti interviste lo stesso Crisanti ha poi confidato di aver scritto «una piccola bugia», rivelando di aver analizzato anche prelievi di soggetti senza sintomi. Ma adesso le carte bollate non riguardano questo aspetto, bensì l'attacco di Berti, attraverso la nota con cui accusava Mantoan di «toni minacciosi», di aver vietato «all'Asl patavina di procedere con i controlli», di aver «impedito screening probabilmente fondamentali». Il direttore generale si limita a confermare di aver conferito mandato al suo avvocato: «È la prima querela che faccio in dieci anni che sono in Regione». Enrico Cappelletti, candidato governatore del Movimento 5 Stelle, lo sfida: «Non saranno le intimidazioni da regime nord coreano a impedire che la verità venga a galla: quando la sanità veneta funziona è grazie a ricercatori, medici e operatori sanitari che si rimboccano le maniche, non certo a dirigenti che minacciano e a politiche dei tagli». (a.pe.)

