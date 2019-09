Manovra, sconto sull'Iva a chi paga con il bancomat Deficit, trattativa sul 2,2%

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MOSSAROMA Per l'ultima cifra che manca per completare l'aggiornamento del Documento di economia e finanza, quello nel quale il governo dovrà indicare gli obiettivi di bilancio per il prossimo anno, si guarda a Bruxelles. Da oggi a lunedì, giorno in cui è stato fissato il consiglio dei ministri per approvare il nuovo quadro dei conti pubblici, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, tenterà di strappare alla Commissione europea il via libera per fissare l'asticella del deficit del prossimo anno al 2,2% rispetto al Pil. Se riuscisse...