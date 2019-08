Manovra, giù detrazioni e spese per interessi: individuata solo metà delle risorse necessarie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUS ROMA Caccia alle coperture. Il governo, alle prese con la grana della stagnazione economica, si trova di fronte alla necessità di reperire i quasi 50 miliardi che servono per la prossima legge di Bilancio. Il conto è presto fatto: bisogna disinnescare l'aumento dell'Iva (23 miliardi), trovare i soldi per avviare la flat tax (13 miliardi), mentre l'abolizione del bollo auto e il salario minimo da portare 9 euro costano complessivamente 12 miliardi. L'impresa non è affatto semplice ma è resa un po' meno difficile dalla manovrina da...