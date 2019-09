Manovra, già partita la trattativa con l'Ue «Ora più flessibilità»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA ROTTAROMA Anche Moody's aspetta la legge di Bilancio. Lo slittamento del giudizio dell'agenzia di rating atteso ieri è la conferma che qualcosa è cambiato nell'aria per l'Italia. Soltanto un mese fa si temeva un nuovo allarme sul rating legato a una manovra da presentare in piena crisi di governo. Lo scorso giugno, l'agenzia aveva infatti definito determinante la legge di Bilancio 2020 per l'evoluzione del merito di credito italiano. Ora il rating rimane a Baa3, solo un gradino sopra il livello non investment grade, e l'outlook rimane...