«Manovra di palazzo ma in gioco l'opzione tra liberalismo e populismo»

«Noi crediamo nel referendum sul taglio dei parlamentari per due motivi. Primo: per consentire agli italiani di esprimersi. Secondo: per una questione culturale, sulla rappresentanza politica è doveroso che gli elettori scelgano fra opzioni liberali e populiste». E' un fiume in piena Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Einaudi, che nei mesi scorsi si è battuta per raccogliere le firme per indire il referendum costituzionale.

Presidente Benedetto, cosa sta succedendo?

«Una manovra di Palazzo. Avevamo 66 firme, all'ultimo istante quattro senatori si sono ritirati».

E come lo spiega?

«Io non voglio entrare nei giochini politici. Certo non credo alle crisi di coscienza. E' legittimo avere dei dubbi ma perché all'ultimo minuto e non 15 giorni fa?».

Le firme ritirate vengono dalla componente di Forza Italia che fa capo a Mara Carfagna...

«Senza riferimenti ad alcuno dico che è una questione morale: abbiamo raccolto le firme per consentire agli italiani di pronunciarsi su un tema tanto semplice quanto essenziale per la democrazia. Anche perché il referendum è neutro: alcuni commentatori lo vedono come un acceleratore di elezioni anticipate ma altrettanti no».

Che segnali vi arrivano?

«Confusi dal Pd. Ci sono nove firme di senatori dem. Mi auguro ancora che restino e che ad esse possano aggiungersi in queste ore adesioni provenienti da tutte le forze politiche. La trasversalità è stata sin dall'inizio la caratteristica distintiva della iniziativa della Fondazione Einaudi».

